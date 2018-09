Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (17.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der DZ BANK:Abgezeichnet hat es sich seit längerem, seit letzter Woche steht fest: Am 24. September 2018 ersetzt die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit der Commerzbank AG eines der Gründungsmitglieder im DAX, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Platztausch sei so etwas wie ein Gezeitenwechsel, der die wachsende Bedeutung der Fintech-Branche untermauere. Als Fintechs (Abkürzung für Financial Technology) bezeichne man Unternehmen, die digitale Prozesse verwenden würden, um Prozesse im Finanzsektor zu optimieren. Sie würden damit teilweise in Wettbewerb zu den klassischen Finanzinstituten treten. Anwendung fänden solche digitalen Lösungen beispielsweise bei der Abwicklung von Zahlungsströmen, der Finanzierung (Crowdfunding), in der Vermögensverwaltung oder dem Versicherungsbereich.Ein in Europa führender Vertreter der Fintech-Branche sei die in München ansässige Wirecard AG. Das Unternehmen wickle für seine Kunden (u.a. Finanzinstitute, Verkehrsunternehmen, Online-Händler) den elektronischen Zahlungsverkehr ab, übernehme das Risikomanagement und erhalte dafür Provisionen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform könnten die Kunden unter internationalen Zahlungsakzeptanzen und -verfahren auswählen. Darüber hinaus werde Unternehmen die Ausgabe eigener Zahlungsinstrumente (Karten oder Mobile Payment) ermöglicht, wobei Wirecard die dafür erforderliche Infrastruktur bereitstelle.Im ersten Halbjahr hätten die Münchener mit ihren Dienstleistungen Umsatzerlöse in Höhe von 897,6 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Zuwachs von 45,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Dabei sei das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen in den ersten sechs Monaten um 48,5% auf 56,2 Mrd. Euro gestiegen. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich im gleichen Zeitraum um 39% auf 245,4 Mio. Euro erhöht.Entsprechend optimistisch zeige sich der Vorstand für die Zukunft und erwarte im zweiten Halbjahr 2018 eine anhaltend starke Geschäftsentwicklung. Die erst im April 2018 angehobene EBITDA-Prognose für 2018 sei aufgrund des starken Wachstums in den ersten sechs Monaten mit Vorlage der Halbjahreszahlen erneut erhöht worden. Im laufenden Geschäftsjahr rechne der Vorstand nun mit einem EBITDA in einer Bandbreite von 530 Mio. Euro bis 560 Mio. Euro (zuvor: 520 Mio. Euro bis 545 Mio. Euro). 2020 solle das Transaktionsvolumen aus abgewickelten Zahlungen bei mehr als 215 Mrd. Euro liegen und die Umsatzerlöse sollten auf über 3,0 Mrd. Euro steigen. Zudem solle die EBITDA-Marge einen Wert zwischen 30% und 35% erreichen (2017: 27,7%).Dank der globalen Aufstellung in Europa, Asien und Nordamerika sollte Wirecard nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK weiter von der weltweit wachsenden Bedeutung des E-Commerce und der Digitalisierung der Geldströme profitieren. Digitale Bezahlvorgänge würden sowohl im Online-Handel als auch im stationären Handel immer mehr zur Normalität. Die starke Performance des Aktienkurses in den letzten Quartalen reflektiert aus unserer Sicht die guten Ertragsperspektiven bereits, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 14.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link