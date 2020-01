Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der deutsche Zahlungsabwickler beginne das neue Jahr mit einem personellen Paukenschlag. Der Aufsichtsratsvorsitzende Wulf Matthias habe sein Amt mit sofortiger Wirkung abgegeben, habe das Aschheimer Unternehmen mitgeteilt. Der bisherige Leiter des Prüfungsausschusses Thomas Eichelmann werde das Gremium nun leiten.Dem Aktienkurs könnte das am Montag gut tun. Wirecard stehe seit geraumer Zeit unter Beschuss, v.a. die britische "Financial Times" (FT) veröffentliche rund um das Unternehmen seit längerem kritische Berichte. Immer wieder habe es Forderungen nach einem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats und nach mehr Professionalität im Management gegeben. Auch die Öffentlichkeitsarbeit des Konzerns sei massiv kritisiert worden.Der Wechsel im Aufsichtsrat komme nun aber doch überraschend. Derzeit laufe noch die erneute Prüfung der jüngsten Vorwürfe durch KPMG. Zum Jahresanfang habe Wirecard-Chef Markus Braun jedoch angedeutet, dass die Ergebnisse "schneller als erwartet" vorliegen könnten. Pikantes Detail: Der neue Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann sei für die Begleitung der KPMG-Prüfung verantwortlich. Der erfahrene 54-jährige Manager sei früher u.a. von 2007 bis 2009 Chief Financial Officer bei der Deutschen Börse AG und zudem Personal-Vorstand gewesen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: