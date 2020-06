Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard drohe zum größten Bilanzskandal der jüngeren Geschichte zu werden. Die Ereignisse würden an diesem denkwürdigen Tag auch die Teilnehmer einer Konferenz in Frankfurt beschäftigen, an der unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz teilnehme. Dort zeige sich BaFin-Präsident Felix Hufeld geläutert und gestehe Fehler ein.Die Finanzaufsicht BaFin zeige sich entsetzt über den Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard. "Das ist ein komplettes Desaster, das wir da sehen, und es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", habe der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Felix Hufeld, am Montag bei einer Konferenz in Frankfurt gesagt. "Wir befinden uns mitten in der entsetzlichsten Situation, in der ich jemals einen DAX-Konzern gesehen habe."Die Kritik an der Rolle der Aufsichtsbehörden - inklusive der BaFin - nehme er voll und ganz an. "Wir sind nicht effektiv genug gewesen, um zu verhindern, dass so etwas passiert", habe Hufeld eingeräumt. Wichtig sei nun rasche Aufklärung. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing habe bei derselben Veranstaltung von einer "ernsten Angelegenheit" gesprochen, die Auswirkungen weit über Wirecard hinaus haben könnte.Wirecard habe in der Nacht zum Montag eingeräumt, dass 1,9 Mrd. Euro, die das Unternehmen auf Treuhänderkonten verbucht habe, sehr wahrscheinlich nicht existieren würden. Deswegen prüfe der Konzern nun die nachträgliche Korrektur seiner Bilanzen der vergangenen Jahre. Bereits am Freitag sei Vorstandschef Markus Braun zurückgetreten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link