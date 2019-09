Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach den Kursgewinnen der letzten Tage seien bei der Wirecard-Aktie am Donnerstag zunächst wieder Gewinnmitnahmen angesagt - dabei habe der Zahlungsabwickler erst am Vortag den Grundstein für weiteres Wachstum gelegt. Der erhoffte Befreiungsschlag im Chart lasse somit weiter auf sich warten.Anstatt die 160-Euro-Marke und das Zwischenhoch bei 162,30 Euro zu attackieren, gehe es für die Wirecard-Aktie am Donnerstagvormittag zunächst wieder um über drei Prozent bergab. Mit dieser Performance werde der Top-Gewinner vom Vortag heute bis ans DAX-Ende durchgereicht.Nachdem der Kurs seit Montag bis zu sieben Prozent zugelegt habe, würden einige Anleger offenbar wieder Gewinne mitnehmen. Zuvor habe ein kritischer Artikel der Wochenzeitung "Die Zeit" am Mittwoch böse Erinnerungen an die Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" im Frühjahr geweckt.Viele Anleger würden dem offenbar weiterhin mehr Bedeutung zumessen als der starken operativen Entwicklung des Zahlungsabwicklers. Am Mittwochmorgen sei die strategische Partnerschaft mit dem Tech-Konzern Softbank besiegelt worden. Auf deren Grundlage habe Wirecard-Chef Markus Braun am Nachmittag dann eine Erhöhung der Langfrist-Ziele für das Jahr 2025 in Aussicht gestellt.Selbst Hannes Leitner von der UBS, der der Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 160 Euro nicht mehr allzu viel Potenzial zutraue, habe lobende Worte für den Softbank-Deal gefunden. Nach dem Softbank-Einstieg über eine Wandelanleihe sei die Schulden-Umstrukturierung des Zahlungsabwicklers nun abgeschlossen, so der Analyst.Auch wenn es zunächst wieder einen Rückschlag zu verkraften gibt, bleibt "Der Aktionär" langfristig zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler. Der Kapitalmarkttag am 8. Oktober könnte bereits die nötigen Impulse liefern. (Analyse vom 19.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link