Wirecard reite auf der Welle der FinTech-Unternehmen: Geldströme sollten nicht nur volldigital und effizient abgewickelt, sondern gleichzeitig auch ausgewertet werden. Kunden würden Wirecard die Tür einlaufen, Umsatz und Gewinn würden exorbitant wachsen und entsprechend hoch sei auch das Bewertungsnvieau des Unternehmens.



Auf der einen Seite sei das Geschäftsmodell "sticky", wie die Amerikaner sagen würden: Klebrig. Wer einmal Kunde von Wirecard sei, der stelle seine Abläufe darauf ab und genieße die Ergebnisse der Auswertung der historischen Daten. Ein Umstieg auf einen anderen Anbieter sei da sehr aufwendig. Es sei daher zu erwarten, dass die Kunden von Wirecard über lange Zeit Kunde bleiben und da Einnahmen je Transaktion generiert würden, würden bleibende Kunden also über einen langen Zeitraum immer neue und meist steigende Einnahmen generieren. Stefan Heibel neige aus diesem Grund also dazu, ein KGV nördlich der oben errechneten "fairen" 30 anzusiedeln.



Gleichzeitig befinde sich der Markt der Zahlungsabwicklung sowie der gesamte Finanzmarkt derzeit in einem Umbruch, neue Anbieter würden mit neuen Angeboten in den Markt strömen. Niemand wisse, wie gefragt morgen die Dienste von Wirecard noch sein würden, wenn bspw. Blockchain-Abwicklungen (Bitcoin) ihren Siegeszug fortsetzen würden.



Wirecard sei ein Wachstumsunternehmen, das noch viel Luft nach oben habe. Wer spekulativ mitsegeln möchte, der sollte jedoch seine Position mit einem Stopp Loss gegen unvorhersehbare Ereignisse absichern, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker". (Ausgabe 21 vom 24.05.2019)



Unternehmer müssten Grenzen austesten, denn nur dann könnten neue Märkte erschlossen werden. Und wer diese Grenzen, so wie Wirecard, im internationalen Geschäft austeste, gerate häufig in Märkte, in denen mit Wildwest-Manier agiert werde.Das solle nun keine Entschuldigung für das Management von Wirecard darstellen, auch solle diese Erklärung nicht die Vorgehensweise der Financial Times rechtfertigen. Diese Sichtweise helfe lediglich beim Verständnis der Vorgänge: Natürlich gebe es in einem Unternehmen, das über Jahre mit zweistelligen Raten wachse, Ineffizienzen und sicherlich auch die eine oder andere Ungereimtheit, die im Eifer des Wachstums nicht vollständig geklärt worden sei. Und natürlich habe die Financial Times recht, wenn sie solche Vorgänge aufdecke.Doch die Dimension der Verfehlungen, die von der Financial Times daraus abgeleitet werde, müsse ins Verhältnis zum Erfolg gesetzt werden, den Wirecard mit dem Geschäftsmodell habe. Stephan Heibel habe den Eindruck, dass man sich in Deutschland, also namentlich die Finanzmarktaufsicht BAFIN, entschieden habe, die Verfehlungen - wie gravierend sie auch immer gewesen sein mögen - hinter den Geschäftserfolg zu stellen, während die Financial Times damit gerne Wirecard, oder zumindest das aktuelle Management, zu Fall bringen möchte.Nun würden sich zwangsläufig Fragen ergeben: Wenn Wirecard "nur" im Graubereich agiert habe, wie könne die Financial Times dann eine so heftige Story daraus machen? Immerhin riskiere die Financial Times ihren Ruf und inzwischen seien sogar Ermittlungen gegen eine Reihe von beteiligten Journalisten eingeleitet worden. Stephan Heibel könne sich gut vorstellen, dass die Journalisten ausreichend Hinweise auf Unstimmigkeiten hätten, um ihre stark überzogenen Schlussfolgerungen zu belegen. Doch die geschäftlichen Erfolge von Wirecard seien groß genug, um die überzogenen Schlussfolgerungen zu widerlegen.Die Analyse der Wirecard-Aktie werde in der Überzeugung erfolgen, dass diese Story irgendwann aus den Schlagzeilen verschwinde. Dabei bleibe unberücksichtigt, ob neue Vorwürfe die Aktie zwischenzeitlich nochmals belasten könnten. Es bleibe auch unberücksichtigt, ob eine restlose Aufklärung Strafzahlungen oder vielleicht sogar Personalentscheidungen nach sich ziehen könnte.Am 8. Mai seien die Quartalszahlen für das erste Quartal 2019 vorgelegt worden. Viele Analysten hätten befürchtet, dass das Management durch die Querelen mit der Financial Times vom eigentlichen Geschäft abgelenkt sein, oder aber dass sich Kunden mit neuen Aufträgen zurückhalten könnten. Doch beides sei nicht der Fall gewesen: Umsatz und Gewinn würden stärker ansteigen als erwartet, die Prognose sei angehoben worden. Der Umsatz sei um 35% auf 567 Mio. Euro gestiegen, der Gewinn (EBITDA) überproportional um 41% auf 158 Mio. Euro. Der Gewinn je Aktie (Nachsteuergewinn) sei sogar um 50% auf 0,86 Euro gestiegen. Die Gewinnprognose für 2019 sei leicht auf 760 bis 810 Mio. Euro angehoben worden.Für die Bewertung eines Unternehmens ziehe Stephan Heibel gerne das Gewinnwachstum (EBITDA) heran. Für das erste Quartal also 41%, für 2019 dann 39%. Für das Jahr 2020 würden Analysten von einem Rückgang auf 31% ausgehen, doch das komme ihm derzeit eher vor wie eine "vorsichtige" Schätzung mit Luft nach oben. Doch wenn man mal ein Gewinnwachstum von 30% zugrunde lege, dann wäre ein KGV 2020e von 30 durchaus als fair anzusehen. Mit einem KGV 20e von 24 sei Wirecard noch immer günstig bewertet, aber allein die hohe Ziffer mache die Aktie gleichzeitig auch anfällig für einen Ausverkauf, wenn Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aufkämen. Kurs/Umsatz-Verhältnis: Wirecard setze 2 Mrd. Euro im Jahr um und werde mit 20 Mrd. Euro bewertet, das KUV stehe bei 10.Die Softbank gelte als weltweit führender Innovationstreiber. Mit der Softbank als Partner würden sich Türen für Wirecard bei vielen Softbank-Beteiligungen öffnen, sowohl in Sachen Neukunden als auch in Sachen Technologiepartner. Es sei der nächste Schritt von Wirecard, um im internationalen Zahlungsabwicklungsgeschäft eine führende Rolle zu übernehmen.Nochmal zurück zu den Vorwürfen: Wenn die Schlussfolgerungen der Financial Times stimmen würden, dass ein Großteil des Konzernumsatzes durch Scheinbuchungen erzeugt worden sei, dann würden international angesehene Kunden also einem Blender vertrauen. Das Geschäftsmodell von Wirecard sei immer ein wenig mit Nebelschleiern für Stefan Heibel verhangen gewesen. Daher habe er sich nun nochmals hingesetzt und die verfügbaren Informationen durchwühlt, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, womit Wirecard denn nun Geld verdiene und warum das Unternehmen einen so kometenhaften Aufstieg erlebt habe.Nun, Wirecard setze eine moderne Plattform zur Abwicklung von Zahlungsströmen weltweit ein. Egal ob Visa, Paypal oder WeChat, über das Wirecard-Netzwerk würden die Zahlungsströme weltweit in die richtigen Kanäle gesteuert. Doch aufbauend auf diesen Zahlungsströmen biete Wirecard erweiterte Wertschöpfungsmöglichkeiten an. Hinter diesen erweiterten Wertschöpfungsmöglichkeiten stecke Big Data und künstliche Intelligenz.Je mehr Zahlungsströme über das Wirecard-Netzwerk abgewickelt würden, desto mehr Informationen erhalte Wirecard. Daher sei es in der Vergangenheit stets so wichtig gewesen, die gesteckten Wachstumsziele zu erreichen, denn Kunden hätten nach dem Netzwerk gesucht, das am schnellsten wachse. Je mehr Daten, desto besser die Auswertung. Big Data analysiere die Datenströme in Echtzeit und liefere wichtige Hinweise für die jeweiligen Geschäftspartner. Mit einer gut konfigurierten künstlichen Intelligenz könnten Vorschläge für Anpassungen des Geschäftsmodells in Echtzeit entwickelt werden.So verspreche Wirecard seinen Partnern eine frühzeitige Antwort auf drohende Kundenverluste sowie eine gezielte Kundenansprache, die zu einem zusätzlichen Umsatzwachstum von 5 bis 10% führen solle. Eine intelligente Risiko- und Betrugsanalyse solle das Ausfallrisiko für Zahlungen um 5 bis 20% vermindern. Dynamische Preise in Webshops sollten nach Aussage von Wirecard den Umsatz um 2 bis 5% und die Gewinnmarge um 5 bis 10% steigern können. Über digitale Treueprogramme und Coupons solle der durchschnittliche Warenwert eines Einkaufskorbs um 6 bis 8% erhöht werden. Passende Konsumentenkredite könnten den durchschnittlichen Warenkorb um 10 bis 20% vergrößern.Derzeit werde rund ein Viertel des Konzernumsatzes mit diesen Wertschöpfungsangeboten erzielt, künftig solle der Anteil deutlich über 50% steigen.