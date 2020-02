Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach seinem kämpferischen Tweet zur Entwicklung von Wirecard habe Vorstandschef Markus Braun am Wochenende in einem Interview nachgelegt und sich dabei auch optimistisch zur laufenden Bilanz-Sonderprüfung geäußert. Der Aktie liefere das am Montagmorgen allerdings keine Impulse - den Markt würden zu Wochenbeginn andere Sorgen plagen."Ich persönlich bin zuversichtlich, dass die Vorwürfe entkräftet werden", habe Braun im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (Paywall) gesagt. Spätestens Ende März, wenn die Ergebnisse der Bilanzprüfung veröffentlicht werden sollten, erhoffe er sich die Bestätigung, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei."Aus der Tatsache, dass es bislang zu keiner Ad-hoc-Meldung kam, können Sie Ihre Schlüsse ziehen", so der CEO. Ähnlich habe sich zuvor bereits der neue Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann geäußert.Hinter den Vorwürfen von angeblicher Bilanzmanipulation mittels Scheinbuchungen, die seit über einem Jahr die Kursentwicklung des DAX-Konzerns belasten würden, stecke laut Braun die "Short-Seller-Industrie". Es wäre nicht das erste Mal: Bereits in der Vergangenheit sei der deutsche Payment-Überflieger immer wieder ins Visier von Leerverkäufern geraten.Fest stehe: Ein "Freispruch" durch die Sonderprüfung würde den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen und den Fokus endlich wieder auf die starke operative Entwicklung von Wirecard lenken. Das käme letztlich auch dem Aktienkurs zugute.Am Markt würden die zuversichtlichen Äußerungen des Vorstandschefs am Montagmorgen allerdings kaum Gehör finden. Für die Wirecard-Aktie gehe es im frühen Handel um bis zu sieben Prozent abwärts. Schuld daran ist jedoch vor allem der schwache Gesamtmarkt, wo die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie massiv auf die Stimmung drückt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link