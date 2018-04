Aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung erhöht der Vorstand der Wirecard AG die EBITDA Prognose für das Geschäftsjahr 2018 auf EUR 520 Mio. bis EUR 545 Mio. (bisherige Prognose: EUR 510 Mio. bis EUR 535 Mio.).



Der Geschäftsbericht 2017 steht auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung: ir.wirecard.de/finanzberichte



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (12.04.2018/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) die Digitalisierung von Zahlungsprozessen weltweit sehr erfolgreich vorantreiben und ihren Wettbewerbsvorsprung durch die ständige Erweiterung ihrer digitalen Plattform stark ausbauen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Der Konzernumsatz erhöhte sich um 44,9 Prozent auf EUR 1,5 Mrd. (Vj.: EUR 1,0 Mrd.). Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen stieg um 47,5 Prozent auf EUR 91,0 Mrd. (Vj.: EUR 61,7 Mrd.). Außerhalb Europas wurde ein Volumen von EUR 39,3 Mrd. (Vj.: EUR 19,6 Mrd.) erzielt.Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34,2 Prozent auf EUR 412,6 Mio. an (Vj.: EUR 307,4 Mio.). Die EBITDA-Marge belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 27,7 Prozent (Vj.: 29,9 Prozent). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) belief sich auf EUR 375,7 Mio. (Vj.: EUR 283,0 Mio.).Im Geschäftsjahr 2017 erhöhte sich das Ergebnis nach Steuern um 46,8 Prozent gegenüber dem, um den Sondereffekt Visa Europe, bereinigten Ergebnis 2016 in Höhe von EUR 176,9 Mio. auf EUR 259,7 Mio.. Das Ergebnis je Aktie beträgt somit EUR 2,10 (Vj.: EUR 1,43).Der diesjährigen Hauptversammlung wird der Vorstand eine Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,18 je Aktie (Vj.: EUR 0,16) vorschlagen.AusblickWirecard CEO Dr. Markus Braun sagt: "Die Digitalisierung - und damit auch die Digitalisierung der Zahlungsprozesse weltweit - nimmt an Geschwindigkeit zu, dennoch steht sie in vielen Branchen erst ganz am Anfang. So handelt es sich noch immer bei ca. 80 bis 85% aller weltweiten Transaktionen um Bargeldtransaktionen", und fährt fort: "Neben dem anhaltend starken Wachstum im Online- und Mobile-Bereich sind zusätzliche Wachstumstrends bei der voranschreitenden Digitalisierung des Point-of-Sale und der Verknüpfung aller Vertriebskanäle auf eine digitale Plattform zu sehen."Nach dem erfolgreichen Markteintritt in den USA im ersten Quartal 2017 ist Wirecard heute in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Nord- und Südamerika sowie dem Mittleren Osten und Afrika vertreten und treibt die Expansion der digitalen Plattform-Strategie weltweit voran.