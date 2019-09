Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit mit einer weiteren Beteiligung des japanischen Tech-Konzerns Softbank unterzeichnet. Gemeinsam mit Brightstar, dem weltgrößten Anbieter für das Management von Mobilgeräten und Zubehör, solle die weltweite Digitalisierung von Finanzprozessen vorangetrieben werden. Wie reagiere die Wirecard-Aktie auf die News?Wie Wirecard am Montagmorgen mitgeteilt habe, würden die beiden Unternehmen gemäß der Vereinbarung bei digitalen Konsumentenkrediten, Zahlungsabwicklung und Kartenherausgabe zusammenarbeiten wollen. Digitale Finanzdienstleistungen über die Brightstar-Plattform sollten künftig bevorzugt von Wirecard abgewickelt werden.Konkrete Zahlen zu der geplanten Kooperation seien nicht veröffentlicht worden. Wirecard erwarte aus der Vereinbarung aber ein "erhebliches Transaktionsvolumen". Mit über 100 Millionen Geräten pro Jahr in mehr als 50 Ländern sei Brightstar der weltgrößte Anbieter von Dienstleistungen für das Management von Mobilgeräten und Zubehör. Weitere Optionen für die Kooperation beider Unternehmen würden bereits geprüft.Initiiert worden sei die Zusammenarbeit nach Unternehmensangaben durch die Brightstar-Muttergesellschaft Softbank, die im Frühjahr als strategischer Partner bei Wirecard eingestiegen sei. Zuvor sei bereits die Zusammenarbeit zwischen Wirecard und den Softbank-Beteiligungen Auto1 Group und Oyo verkündet worden.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" hält aber an seiner positiven Einschätzung für die Wirecard-Aktie fest. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: