Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,95 EUR -0,44% (31.01.2020, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,20 EUR -0,40% (31.01.2020, 12:51)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (31.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In den vergangenen Jahren habe das Aschheimer Unternehmen Ende Januar vorläufige Zahlen präsentiert. In diesem Jahr lasse Wirecard die Aktionäre etwas länger schmoren. Dafür gebe es am Freitag eine weitere Kooperation in China zu vermelden. Demnach arbeite der deutsche Zahlungsabwickler künftig mit HEYTEA zusammen, nach Unternehmensangaben die beliebteste Tee-Kette Chinas. Wirecard werde dabei die Zahlungen für Bestellungen über die Mobile App HEYTEA GO in allen Filialen in Hongkong und Singapur abwickeln.Wirecard treibe seine China-Ambitionen mit der HEYTEA-Partnerschaft weiter voran. Zudem lasse sich ein weiterer Trend beobachten: In der Gastronomie scheine der Trend zum Bestellen per App und mobilem Bezahlen besonders schnell Fuß zu fassen. Zumindest habe auch der niederländische Wirecard-Rivale Adyen zuletzt zwei große Deals in diesem Bereich geschlossen - mit McDonald’s und Subway.Die Wirecard-Aktie notiere am Freitagvormittag mit einem moderaten Minus im DAX-Mittelfeld. Nach dem mehr als 25%-igen Kursanstieg seit Jahresanfang sei die derzeitige Konsolidierung nicht ungewöhnlich. Neue Impulse könnten die (vorläufigen) Zahlen und ein Update zur laufenden Bilanz-Sonderprüfung liefern, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Wirecard-Aktie: