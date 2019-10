Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

123,00 EUR +0,78% (16.10.2019, 09:39)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

124,35 EUR +1,80% (16.10.2019, 09:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Neue Vorwürfe der "Financial Times" (FT) hätten die Wirecard-Aktie am Dienstag massiv unter Druck gebracht. Zwar habe sie bis zum Handelsschluss einen Teil der Verluste aufholen können und sei "nur" 13% schwächer aus dem Handel gegangen. Die Lage habe sich allerdings erneut deutlich eingetrübt. Durch den gestrigen Kursrutsch habe die Wirecard-Aktie den mehrmonatigen Seitwärtstrend nach unten durchbrochen und bei 107,80 Euro den tiefsten Stand seit Mitte April erreicht. Auch wichtige Chartmarken wie die 200-Tage-Linie und die horizontale Unterstützung im Bereich von 128 Euro seien dabei gerissen worden. Bis zu 4 Mrd. Euro Börsenwert hätten sich in Luft aufgelöst.Inzwischen habe sich Wirecard per Ad-hoc-Meldung ausführlicher zu den Vorwürfen geäußert. Darin heiße es u.a., dass der Einsatz unabhängiger Partner wie Al Alam ein "in der Branche üblicher Ansatz" sei. Ferner erkläre Wirecard: "Die 34 von der "Financial Times" genannten Unternehmen sind Bezeichnungen für Kundencluster, die für Reporting- und Abstimmungszwecke erstellt wurden und jeweils Hunderte von echten Einzelhändlern enthalten. Die Schlussfolgerungen der Financial Times sind daher nicht korrekt. Der Konzernabschlussprüfer Ernst & Young GmbH, Deutschland, hat bestätigt, dass alle gesetzlichen und fachlichen Auditanforderungen vollständig erfüllt wurden und erfüllt werden."Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise melde, sei in der kommenden Woche eine Telefonkonferenz geplant, in der sich Wirecard zusammen mit den Wirtschaftsprüfen von EY zu den Vorwürfen äußern wolle.Nachdem im Zuge des Kursrutschs am Dienstag der Stoppkurs ausgelöst worden sei, sollten v.a. längerfristige Anleger die weitere Entwicklung von der Seitenlinie aus beobachten. Die Wette auf eine technische Gegenbewegung sollten aktuell nur Trader eingehen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analysse vom 16.09.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: