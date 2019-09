Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Eine Abstufung durch UBS habe die Wirecard-Aktie am Mittwoch belastet. Am Donnerstagmorgen gehe es aber bereits wieder spürbar nach oben. Für Rückenwind sorge dabei die Kaufempfehlung der Société Générale mit einem Hammer-Kursziel. Die französische Großbank habe Wirecard in die Bewertung aufgenommen und erwarte auf 12-Monats-Sicht einen Anstieg auf 271 Euro. Ausgehend vom Vortagesschlusskurs signalisiere Société Générale damit sensationelle 85% Kurspotenzial.Zur fundamentalen Story könne am Donnerstagmorgen auch Wirecard selbst etwas beisteuern: Der deutsche Zahlungsabwickler kündige die Integration der Commerce Cloud von Salesforce in die unternehmenseigene Financial Commerce Plattform an."Der Aktionär" erwarte, dass sich die positive operative Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate künftig wieder stärker im Aktienkurs widerspiegeln werde. Die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro gelte daher weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:149,60 EUR +2,64% (26.09.2019, 09:39)