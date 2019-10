Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

114,95 EUR +0,61% (31.10.2019, 09:36)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (31.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Als Reaktion auf die erneuten Bilanzvorwürfe der "Financial Times" (FT) habe das Aschheimer Unternehmen in der Vorwoche die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. Nun habe sich Vorstandschef Markus Braun mit weiteren Details zu der Untersuchung geäußert. Er erwarte, dass KPMG die Ergebnisse schon bald präsentieren werde.Wirecard habe die Vorwürfe untersucht und könne sie "heute schon zu 100 Prozent zurückweisen." Die in Auftrag gegebene Sonderprüfung bezeichne Braun im Interview mit dem Nachrichtensender N-TV daher als "zusätzliche Serviceleistung für den Markt." Man wolle damit "endgültig alle Spekulationen in diesem Bereich auszuräumen und den Vorwürfen konstruktiv zu begegnen", so Braun weiter. Im Zusammenhang mit den FT-Vorwürfen sei Wirecard in den vergangenen Monaten wiederholt mangelnde Transparenz vorgeworfen worden. Auch hier gelobe der Vorstandschef weitere Verbesserungen.Die Wirecard-Aktie reagiere am Donnerstagmorgen positiv auf die Aussagen. Ein zügiger Abschluss der Sonderprüfung wäre aus Anlegersicht zu begrüßen. Sie könnte endlich für Klarheit sorgen und der FT im Idealfall endgültig den Wind aus den Segeln nehmen. In der Zwischenzeit könnten Ungewissheit und Sorgen vor weiteren Attacken einer nachhaltige Kurserholung der Wirecard-Aktie im Weg stehen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:115,15 EUR +1,01% (31.10.2019, 09:20)