Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,30 EUR +1,15% (04.04.2019, 14:18)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard-Vorstandschef Markus Braun habe sich in einem Interview mit dem TV-Sender ntv zu den Vorwürfen der "Financial Times" (FT) wegen angeblicher Bilanzmanipulation bei der Konzernniederlassung in Singapur geäußert. Dabei habe er u.a. erklärt, warum bislang nur eine eigene Zusammenfassung der Ergebnisse der externen Compliance-Untersuchung durch die Kanzlei Rajah & Tann veröffentlicht worden sei. "Die Details dürfen wir nicht offenlegen, weil hier Klarnamen von Personen und Klarnamen von Firmen erwähnt werden. Das heißt es geht hier um die Rechte Dritter", so Braun im Interview. Derzeit werde allerdings geprüft, ob ohne die Verletzung dieser Rechte mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden könnten.Die ursprünglich für den heutigen Donnerstag geplante Präsentation des Zahlenwerks sei Ende März auf den 25. April verschoben worden, um die Ergebnisse der Prüfung darin berücksichtigen zu können. Die Ermittlungen der Behörden in Singapur wegen der Vorwürfe würden bis dahin aller Voraussicht nach aber noch nicht abgeschlossen sein.Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage könne die Wirecard-Aktie am Donnerstagvormittag zunächst wieder ein gutes Prozent zulegen und gehöre damit zu den Top-Gewinnern im DAX. Die Volatilität dürfte zunächst allerdings hoch bleiben, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:110,25 EUR +1,99% (04.04.2019, 14:02)