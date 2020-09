Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,85 EUR +6,10% (23.09.2020, 10:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (23.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Insolvenzverfahren bei Wirecard schreite der Verkauf von Unternehmensteilen voran. Laut Medienberichten stehe die österreichische Wirecard Central Eastern Europe GmbH kurz vor dem Verkauf an den Frankfurter Private-Equity-Gesellschaft Aurin. Und bis Ende der Woche solle auch ein Käufer für das Kerngeschäft feststehen. Wie das "Handelsblatt" aus Finanzkreisen erfahren habe, könnte es hier bereits bis Freitag (25. September) einen Durchbruch geben. Demnach seien noch der italienische der Informationstechnikanbieter SIA, die spanische Großbank Santander und der britische Telekomkonzern Lycamobile im Rennen. Gebote sollten preislich recht nahe beieinanderliegen und sich auf mehrere hundert Millionen Euro summieren.Laut früheren Berichten fordere Insolvenzverwalter Michael Jaffé für die Wirecard Bank und angegliederte Assets mindestens 100 Mio. Euro. Unter anderem die Deutsche Bank sei angesichts dieser Preisvorstellungen bereits früh aus dem Bieterverfahren ausgestiegen. Bis Freitag solle nun feststehen, wer den Zuschlag bekomme. Und die Zeit dränge, denn wegen der hohen Unsicherheit würden Kunden und Mitarbeiter des Aschheimer Zahlungsabwicklers abwandern, was den Verkaufserlös schmälern könnte.Auf den Kurs der Wirecard-Aktie habe all das kaum noch Auswirkungen. Sie sei längst auf Pennystock-Niveau angelangt und höchstens noch für kurzfristige Trader interessant, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,8789 EUR +12,54% (23.09.2020, 09:52)