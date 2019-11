Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,35 EUR +0,67% (29.11.2019, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,45 EUR +0,55% (29.11.2019, 16:23)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard notiere auch am Freitag nahezu unverändert knapp unterhalb der Marke von 120 Euro - und damit deutlich unter dem Jahreshoch und dem bisherigen Allzeithoch. Sollten Schnäppchenjäger auf diesem Niveau wieder zugreifen?Etwas mehr als ein Jahr sei es her, da habe die Aussicht auf den DAX-Einzug der Wirecard-Aktie ihren bisherigen Höchststand von 199 Euro beschert. Die anschließende Konsolidierung schien nach diesem Anstieg zunächst normal - bis im Januar die "Financial Times" (FT) den Zahlungsabwickler ins Visier genommen habe.Die Serie von Negativ-Artikeln habe den Kurs zeitweise bis auf 86 Euro absacken lassen. Die anschließende Gegenbewegung habe bis Mai zwar wieder für einen Anstieg auf rund 162 Euro gesorgt. Einer Stabilisierung im Bereich von 150 Euro sei Mitte Oktober allerdings ein weiterer Rückschlag gefolgt - wieder nach einem FT-Artikel. Seitdem tendiere der Kurs im Bereich von 120 Euro seitwärts.Die wiederholten Bilanz-Vorwürfe hätten von Ende Januar bis heute fast ein Drittel des Börsenwerts von Wirecard vernichtet. Die Bewertung der Aktie sei mit einem 2020er KGV von 20 heute beinahe halb so hoch wie noch im Jahr 2018. Im Vergleich zum niederländischen Rivalen Adyen (KGV 2020e: 73) oder dem US-Zahlungsspezialisten Square (KGV 2020e: 72) sei die Wirecard-Aktie damit ein regelrechtes Schnäppchen.Für die Mehrheit der Analysten sei der Fall bei Wirecard klar: 21 würden die Aktie nach Daten von "Bloomberg" zum Kauf empfehlen. Dem stünden lediglich sieben Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Im Schnitt würden die Experten den DAX-Titel auf Sicht der nächsten zwölf Monaten wieder bei 191,74 Euro sehen - rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau. Einzelne Analysten würden ihm aber sogar eine Kursverdoppelung und mehr zutrauen.Gleichzeitig bleibe die Wirecard-Aktie ein beliebtes Ziel der Shortseller, die mit geliehenen Aktien auf fallende Kurse wetten würden. Anfang November habe die Short-Quote nach Daten von IHS Markit noch bei beachtlichen 15,8 Prozent gelegen.Kaum ein Titel am deutschen Aktienmarkt polarisiere derzeit so sehr, wie die Aktie von Wirecard. Die operative Entwicklung sei stark, doch maßgeblich für die weitere Kursentwicklung würden vor allem die Ergebnisse der Ermittlungen in Singapur und der laufenden Bilanz-Sonderprüfung sein.Sollten die Zweifel dadurch ausgeräumt werden, sei eine kräftige Erholungsrally möglich - ein Szenario, auf das "Der Aktionär" im Aktien-Musterdepot bereits seit Anfang April mit einer spekulativen Position setze. In der Zwischenzeit bleibe aber auch das Risiko weiterer Rückschläge hoch. Daher sollten nur risikobewusste Anleger einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2019)