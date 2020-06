Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

15,264 EUR -11,04% (24.06.2020, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

15,30 EUR -12,07% (24.06.2020, 10:48)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Am Montagmorgen sei die Wirecard-Aktie zeitweise auf unter 11 Euro abgerutscht, heute habe sie in der Spitze fast 20 Euro erreicht - sich also fast verdoppelt. Und natürlich keime bei vielen Wirecard-Aktionären die Hoffnung auf, dass sich die Kurserholung fortsetze und sie zumindest zu halbwegs akzeptablen Kursen aus der Skandal-Aktie rauskämen.Ganz gut rausgekommen aus großen Teilen seines Aktienpakets sei Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Er habe zwischen Kursen zwischen 26,64 und 43,96 Euro Aktien im Gegenwert von 155 Mio. Euro verkauft - und zwar schon am Donnerstag und Freitag vergangener Woche. Auch wenn Braun die Aktien aufgrund von Kreditverpflichtungen (Margin Calls) habe verkaufen müssen, habe er von dem Erlös zumindest seine Kaution von 5 Mio. Euro entspannt zahlen können. Clever gemacht. Zumal Braun sicherlich auch wisse, dass sein Unternehmen kaum zu retten sein werde.Beträchtliche InsolvenzgefahrEs sei wohl nicht die Frage ob, sondern nur wann Wirecard Insolvenz anmelden müsse. Schlimmer als das tiefe 1,9-Mrd.-Euro-Loch in der Bilanz sei der massive Vertrauensverlust. Die ersten Kunden würdden sich vom Unternehmen abwenden und ob die Banken Wirecard weiterhin finanzieren würden, sei mehr als fraglich. Wenn es noch einen Indikator brauche, wie groß die Gefahr einer Insolvenz des Zahlungsabwicklers sei, dann reiche ein Blick auf den Kurs der Anleihe, die nur bei 24% ihres Nominalwertes notiere. Man könne daraus ableiten, dass das Risiko eines Totalausfalls der Anleihe bei 76% liege.Doch selbst wenn die Pleitewahrscheinlichkeit "nur" bei 50% liege, verbiete sich im Prinzip jegliches Investment in Wirecard. Denn wenn die Meldung eines Insolvenzantrags des Aschheimer Unternehmens über die Ticker laufe, werde der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit binnen weniger Minuten weitere 80 bis 90% an Wert verlieren, also auf deutlich unter 5 Euro abrutschen, vielleicht sogar auf nur noch 2 oder 3 Euro. Und eine solche Insolvenzmeldung könne praktisch jederzeit kommen, sogar heute noch.Untragbares RisikoEiner sehr unwahrscheinlichen Fortsetzung der Kurserholung stehe ein hohes Risiko eines massiven Kurseinbruchs gegenüber. Dieses Risiko sei nicht tragbar und deswegen sollten noch immer investierte Anleger zumindest intensiv darüber nachdenken, das aktuelle Kursniveau von knapp 20 Euro nutzen, um wenigstens noch einen Teil ihres Investments zu retten. Selbst wenn von einem 5.000-Euro-Investment nur noch 800 Euro übriggeblieben seien, müsse man sich fragen, ob man - mit allem was bekannt sei - jetzt auch nur 800 Euro in Wirecard investieren würde. Es dürfte schwer werden, diese Frage mit "ja" zu beantworten. Viel Zeit sollte man sich mit dem Verkauf seiner Aktien aber nicht lassen, denn vielleicht sei heute schon der letzte Tag, dass die Wirecard-Aktie zu zweistelligen Kursen gehandelt werde, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2020)