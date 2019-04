Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

109,25 EUR -0,18% (08.04.2019, 11:39)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Für Wirecard-Chef Markus Braun sei der angebliche Bilanzskandal bei der Niederlassung in Singapur abgehakt, doch unter der Oberfläche brodele es weiter. Nun sei bekannt geworden, dass dort ein weiterer hochrangiger Manager das Aschheimer Unternehmen verlassen habe. Es handele sich dabei um keinen geringeren als Edo Kurniawan, der in den vergangenen Wochen im Zentrum der Betrugsvorwürfe gestanden habe.Eine Unternehmenssprecherin habe gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt, dass Kurniawan seit 1. April nicht mehr für den deutschen Zahlungsabwickler arbeite. Weitere Angaben habe Wirecard unter Verweis auf Firmenrichtlinien aber nicht machen wollen. Der für die Buchhaltung im Asien-Pazifik-Geschäft verantwortliche Manager spiele in den Vorwürfen der "Financial Times" (FT) eine zentrale Rolle.Nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung in der Vorwoche starte die Wirecard-Aktie am Montag erneut mit Verlusten in den Handel. Wenn in der kommenden Woche (18. April) wie geplant das von der BaFin verhängte Leerverkaufsverbot auslaufe, könnte das die Volatilität zusätzlich anfachen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:109,30 EUR -1,49% (08.04.2019, 11:23)