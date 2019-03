Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

99,72 EUR -1,07% (25.03.2019, 16:21)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

98,80 EUR -1,98% (25.03.2019, 16:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Gerüchte über ein angebliches Interesse von Finanzinvestoren würden der Aktie von Wirecard am Montag moderaten Rückenwind liefern. Hinzu komme, dass in der Payment-Branche seit Jahren das Übernahmefieber grassiere. Auf dem aktuellen Niveau könnte ein potenzieller Käufer bei Wirecard günstig zuschlagen - müsste sich allerdings auch auf unangenehme Fragen gefasst machen.Mit einem Börsenwert von rund 12,4 Milliarden Euro und einem 2019er KGV von 23 sei Wirecard derzeit so günstig wie lange nicht mehr. Im direkten Vergleich mit der internationalen Konkurrenz rangiere das Unternehmen damit zwar immer noch direkt hinter Spitzenreiter Adyen mit einem KGV von 73. Als die Wirecard-Aktie im September 2018 bei 199 Euro ihren bisherigen Höchststand erreicht habe, sei das Unternehmen an der Börse jedoch noch fast doppelt so viel wert und mit dem 46fachen Gewinn bewertet gewesen.Zudem könne Wirecard die Bewertung mit bislang unverändert starken Wachstumsaussichten rechtfertigen. Die von "Bloomberg" befragten Analysten würden auch in den kommenden Jahren kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn pro Aktie erwarten.Gemessen an der Marktkapitalisierung passe Wirecard ohnehin längst ins Beuteschema. Speziell in den USA hätten es in den letzten Monaten gleich zwei Milliarden-Übernahmen für Aufsehen gesorgt: Im Januar habe der Finanzdienstleister Fiserv ein 22 Milliarden Dollar schweres Angebot für den Zahlungsabwickler First Data abgegeben - die bis dato größte Offerte im Sektor. In der Vorwoche sei diese Rekordsumme aber noch einmal übertroffen worden, als Fidelity National Information Services (FIS) rund 43 Milliarden Dollar (inklusive Schulden) für Worldpay geboten habe. Bei beiden Übernahmezielen habe es sich um direkte Wirecard-Konkurrenten gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: