Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,70 EUR -2,84% (29.03.2019, 08:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Klage von Wirecard gegen die "Financial Times" halte diese nicht davon ab, gegen den DAX-Konzern einen weiteren Artikel mit schweren Anschuldigungen nachzulegen. Konkret gehe es um Partnerfirmen auf den Philippinen, die bestenfalls als Briefkastenfirmen zu bezeichnen seien. Das Trauerspiel um Wirecard sei lange nicht vorbei.Neu im Visier habe die "FT" u.a. ConePay. Demnach sei das Unternehmen die Quelle von Millionen Euro an Provisionseinnahmen gewesen, die das Singapur-Geschäft von Wirecard in den letzten Jahren erzielt habe. Die Wirecard-Buchhaltung habe jedoch angeblich mehr als drei Jahre lang keine Gelder von den ConePay-Konten einziehen können. Der "FT"-Artikel zeige mutmaßlich einen Kontoauszug ConePays - mit einem Saldo von Null.Unter dem Strich bleibe es wie gehabt. Die Zusammenfassung des R&T-Berichts sei ohne dessen vollständige Veröffentlichung nicht viel wert. Es stünden zu viele Fragen im Raum. Die Wirecard-Aktie dürfte heute wieder deutlich unter Druck sein. "Der Aktionär" bleibe bei seiner bisherigen Einschätzung: Man sollte das Schauspiel besser von der Seitenlinie beobachten. Alles andere sei Glücksspiel, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:122,40 EUR -1,57% (28.03.2019, 17:35)