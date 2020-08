Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,486 EUR -7,12% (13.08.2020, 09:17)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,5222 EUR -5,45% (12.08.2020, 09:02)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe am Mittwochabend Änderungen im Regelwerk für die Zugehörigkeit zu den DAX-Auswahlindices bekanntgegeben. Hintergrund sei die Insolvenz von Wirecard. Der skandalumwitterte Zahlungsabwickler sei auch das erste Unternehmen, das die neuen Regeln zu spüren bekomme.Nach einer Konsultation von Marktteilnehmern habe die Deutsche Börse AG ihr Regelwerk für die Mitgliedschaft in DAX & Co überarbeitet. Gemäß den neuen Regeln würden insolvente Unternehmen nun mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindices (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) herausgenommen, habe die Deutsche Börse AG am Mittwochabend mit.Die Änderung trete bereits in der kommenden Woche in Kraft. Wirecard scheide dann am Freitag (21. August) nach Börsenschluss aus dem DAX und dem TecDAX aus - und nicht erst nach der nächsten turnusmäßigen Prüfung der Indexzugehörigkeit am 21. September.Wer den einstigen Tech-Hoffnungsträger im deutschen Leitindex ersetzen solle, werde die Deutsche Börse AG ebenfalls in der kommenden Woche bekanntgeben. Als heißeste Kandidaten würden der Essenslieferdienst Delivery Hero und der Aromenhersteller Symrise gehandelt. Im Technologiewerte-Index TecDax würden LPKF und Stratec als die Favoriten für den frei werdenden Platz des Zahlungsabwicklers gelten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link