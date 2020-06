Börsenplätze Wirecard-Aktie:



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



Kurzprofil Wirecard AG:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach anfänglichen Gewinnen sei die Wirecard-Aktie am Freitag im Tagesverlauf um bis zu zwei Prozent ins Minus gerutscht. Daran könne zunächst weder der freundliche Gesamtmarkt noch eine Meldung über eine prominente Partnerschaft etwas ändern.Wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe, sei "bereits vor längerer Zeit" eine strategische Partnerschaft mit dem FC Bayern Basketball geschlossen worden. "Wirecard und der FC Bayern Basketball arbeiten seit geraumer Zeit bei der Entwicklung digitaler Zahlungslösungen sowie damit verbundener weiterführender Services eng zusammen", heiße es in dem Statement.Das Ziel: "Innovative Zahlungs- und Mehrwertdienste sollen den Fans in Zukunft ein neuartiges Kundenerlebnis ermöglichen." Sichtbar werden solle dies bereits im Rahmen des Final-Turniers der Basketball-Bundesliga im Juni.Die Kooperation mit den Münchner Basketballern laufe zunächst bis 2022, solle für Wirecard aber nur der Startschuss sein: In Zukunft wolle der Zahlungsabwickler auch mit anderen Teams zusammenarbeiten und so die Digitalisierung des Profisports weiter vorantreiben.Auf Wochensicht stehe zwar noch ein kleines Plus, von der Erholungsrally im Leitindex sei der Zahlungsabwickler aber dennoch weitgehend abgekoppelt - der DAX habe im selben Zeitraum fast zehn Prozent zugelegt. (Analyse vom 05.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link