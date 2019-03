ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.03.2019/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Von Anfang an habe CEO Braun behauptet, nicht von Fehlbuchungen in Singapur oder anderen asiatischen Teilen des Geschäfts zu wissen. Nun habe die "Financial Times" nachgelegt und behaupte, hochrangige Wirecard-Manager hätten von mindestens vier fragwürdigen Buchungen, die derzeit untersucht würden, mit einem Volumen von insgesamt 2 Mio. Euro gewusst.2 Mio. Euro, die inzwischen dazu geführt hätten, dass Wirecard 8 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung verloren habe. Heibel finde, das stehe in keinem Verhältnis zueinander. Doch es zeige ihm, wie stark der Verkaufsdruck auf Wirecard noch immer sei, und das, obwohl Leerverkäufe inzwischen verboten worden seien. Das Ganze sei ihm also noch immer nicht geheuer, er schaue sich die Sache weiterhin von der Seitenlinie aus an, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 12 vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:102,25 EUR +1,49% (26.03.2019, 13:01)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:102,10 EUR +3,13% (26.03.2019, 12:45)