Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Heute in einer Woche (6. November) stehe bei Wirecard die Zwischenbilanz für das dritte Quartal auf der Agenda. Schon jetzt sei klar: Dabei werde es nicht nur um die nackten Zahlen gehen. Die ersten Analysten würden sich bereits in Stellung bringen.Ungebrochen bullish sei dabei Knut Woller von der Baader Bank, der sein "buy"-Rating für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 230 Euro bestätigt habe. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau signalisiere er damit auf Sicht der nächsten zwölf Monate die Chance auf eine Kursverdopplung.Die gute Entwicklung des Zahlungsabwicklers im ersten Halbjahr dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, so der Analyst in einer aktuellen Studie. Vor diesem Hintergrund könnten sich die Konsensschätzungen für das abgelaufene Quartal womöglich sogar als zu konservativ erweisen.Weniger euphorisch habe sich am Mittwoch UBS-Analyst Hannes Leitner geäußert. Seiner Einschätzung nach würden die operativen Ergebnisse von Wirecard zweitrangig bleiben. Hauptthema bleibe stattdessen die angekündigte Sonderprüfung der Bilanz nach den wiederholten Vorwürfen der "Financial Times" ("FT").Vor den Zahlen am Mittwoch habe Leitner seine Einstufung für die Aktie auf "neutral" belassen und das Kursziel von 151 Euro bestätigt. Im Vergleich zu den übrigen von Bloomberg befragten Analysten sei das ein vergleichsweise niedriger Wert. Nach den Kursverlusten der vergangenen vier Wochen entspreche das aber immer noch rund 33 Prozent Luft nach oben.Viele Anleger würden gespannt auf weitere Details zur laufenden Sonderprüfung warten. Denn seit der Meldung über die Mandatierung von KPMG vom 21. Oktober habe es diesbezüglich keine weiteren Updates von Wirecard gegeben. Die Pressekonferenz anlässlich der Q3-Zahlen in der nächsten Woche wäre eine gute Gelegenheit dafür.In der Zwischenzeit rät "Der Aktionär" zum Abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".