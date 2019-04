Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Gerüchte vom Vorabend, wonach die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank Group bei Wirecard einsteige, seien heute von den Unternehmen bestätigt worden. Einer Mitteilung des DAX-Konzerns zufolge werde ein Tochterunternehmen der Japaner rund 900 Millionen Euro über eine Wandelschuldverschreibung in den Finanzdienstleister investieren. Eine detaillierte Einschätzung des "Aktionär" folge.Wirecard und Softbank hätten eine verbindliche Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, wonach ein Unternehmen der Softbank Group rund 900 Millionen Euro im Rahmen einer Wandelschuldverschreibung in Wirecard investiere.Zu diesem Zweck solle Wirecard eine Wandelschuldverschreibung begeben, die nach Ablauf von fünf Jahren zum Wandlungspreis von 130 Euro pro Wirecard Aktie in insgesamt 6.923.076 Wirecard Aktien (entspreche derzeit rund 5,6 Prozent des Grundkapitals) gewandelt werden könne. Über die Ausgabe dieser Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der gegenwärtigen Aktionäre an Softbank solle die Hauptversammlung der Wirecard AG am 18. Juni 2019 entscheiden.Kurzfristig dürfte der Titel volatil bleiben, mittelfristig sei "Der Aktionär" weiter bullish für den Zahlungsdienstleister eingestellt - und werde weiter an dieser Stelle weiter über das Thema berichten.Hier der Bericht vom Vorabend:Ein Softbank-Sprecher habe zu der Angelegenheit keinen Kommentar abgeben wollen. Bei Wirecard sei am Abend niemand zu erreichen gewesen. Anleger hätten dennoch schon mal ein wenig vorgefeiert: Der Aktienkurs von Wirecard habe im außerbörslichen Handel auf 127,00 Euro zugelegt, nachdem der Kurs den Xetra-Handel bei 122,95 Euro beendet habe.Heute früh sei die DAX-Aktie noch mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin habe zuvor ein umstrittenes Leerverkaufsverbot bei Wirecard gekippt. Das seit Mitte Februar 2019 geltende Verbot sei eine Vorsichtsmaßnahme gegen befürchtete Attacken von Börsenspekulanten auf den DAX-Konzern gewesen. So hätten Negativberichte der "Financial Times" über Gesetzesverstöße von Wirecard-Mitarbeitern in Singapur einen Kurssturz ausgelöst. Ob an diesen Spekulationen tatsächlich etwas dran sei, werde sich vermutlich zeitnah zeigen.Fakt sei: Wirecard lege am Donnerstag (25. April) seine Geschäftszahlen für 2018 vor und dürfte weitere Anstrengungen unternehmen, um das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen zurückzugewinnen. Kurzfristig dürfte der Titel volatil bleiben, mittelfristig sei "Der Aktionär" weiter bullish für den Zahlungsdienstleister eingestellt - und werde auch morgen an dieser Stelle weiter über das Thema berichten."Der Aktionär" habe das Wertpapier am 10. April zu 107,30 Euro in sein Aktien-Musterdepot aufgenommen. Das "Aktionär"-Aktien-Musterdepot zähle mit einem Plus in Höhe von über 1.920 Prozent seit Auflegung im Jahr 2002 zu den erfolgreichsten Musterdepots in Deutschland. (Analyse vom 24.04.2019)