Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,30 EUR -3,20% (14.02.2020, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,95 EUR -2,98% (14.02.2020, 16:21)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen würden zeigen: Ungeachtet der Bilanz-Vorwürfe habe sich das operative Geschäft des Zahlungsabwicklers auch 2019 wieder stark entwickelt. Trotzdem werde die Wirecard-Aktie am Freitagnachmittag mit Verlusten von bis zu drei Prozent ans DAX-Ende durchgereicht.Es seien Wachstumsraten, von denen manch anderer DAX-Konzern nur träumen könne: Der Umsatz sei 2019 auf Basis vorläufiger Zahlen um 38 Prozent geklettert, das EBITDA um 40 Prozent - bereinigt um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungs- sowie Rechtsberatungsleistungen im Zusammenhang mit der FT-Affäre sogar um 42 Prozent.Abgesehen davon überschatte weiterhin die Sonderprüfung der Bilanzen die operative Entwicklung. Wirecard habe die Untersuchung im Herbst selbst in Auftrag gegeben, um Vorwürfe rund um angebliche Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auszuräumen. Dazu habe sich das Management am Freitag nicht geäußert.Anleger, die auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung spekulieren, sollten sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen - zumal der Aufwärtstrend und die 200-Tage-Linie bislang unversehrt blieben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Auch die Comeback-Wette des AKTIONÄR (u.a. im Aktien-Musterdepot) laufe unverändert weiter. (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: