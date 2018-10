Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse des Aktienexperten Nikolas Kessler von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", hat die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auf der Watchlist.Am 9. Oktober finde in London der diesjährige Capital Markets Day von Wirecard statt. Man spekuliere schon, dass das Management um Vorstandschef Markus Braun dort eine neue mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung der Wirecard AG abgeben könnte. Die Wirecard AG sei nämlich auf einem guten Weg, die "Vision 2020" genannte Mittelfristplanung schneller zu erreichen, als ursprünglich geplant. Nach der letzten Anhebung peile Wirecard aktuell u. a. einen Umsatz von über 3 Mrd. Euro, eine EBITDA-Marge von 30 bis 35% und ein Transaktionsvolumen von über 315 Mrd. Euro an.Dank dem positiven operativen Newsflow und der Aussicht auf den DAX-Einzug habe die Wirecard-Aktie im September bei 199 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Seitdem tendiere der Kurs im Bereich von 190 Euro seitwärts.Auf dem aktuellen Niveau ist bereits viel Positives eingepreist - die Wirecard-Aktie steht auf der Watchlist, so Nikolas Kessler, Aktienexperte von "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.10.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:190,55 EUR -0,99% (02.10.2018, 17:35)