Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.02.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) von 134 Euro auf 150 Euro.Laut den Eckdaten für das Q4/2019 sei der Umsatz deutlich stärker als erwartet um 46% auf 835 (Vj.: 571; Analystenerwartung: 730; Marktkonsens: 772) Mio. Euro geklettert. Das EBITDA habe sich unterproportional um 41% auf 232 (Vj.: 165; Analystenerwartung: 235; Marktkonsens: 236) Mio. Euro erhöht und damit im Rahmen der Erwartungen gelegen bzw. auf Ganzjahressicht (EBITDA: +40% y/y auf 785 Mio. Euro) habe der Zahlungsabwickler in der unteren Hälfte seiner eigenen Zielspanne von 765 bis 815 Mio. Euro gelegen. Bereinigt um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungs- sowie Rechtsberatungsleistungen, die in Q4/2019 angefallen seien, sei das EBITDA in Q4 aber um 46% y/y auf 241 Mio. Euro gestiegen. Die EBITDA-Zielsetzung für 2020 von 1,00 bis 1,12 Mrd. Euro sei bestätigt worden.Trotz der als positiv zu wertenden Eckdaten habe der DAX-Titel am Freitag (14.02.) 3,5% verloren. Über die Sonderprüfung von KPMG habe sich Konzernchef Braun bei Vorlage der Eckdaten nicht geäußert. Ende März solle das Ergebnis vorliegen. Jost behalte seine EPS-Erwartungen für 2019 (4,30 Euro) und 2020 (5,78 Euro) bei. Für 2021 habe der Analyst aber seine EPS-Prognose auf 7,62 (alt: 7,31) Euro erhöht.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 17.02.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:136,80 EUR -1,51% (17.02.2020, 10:20)