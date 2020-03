Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden die Wirtschaft schwer belasten. Unternehmen aller Branchen und Größen seien betroffen - manche mehr, manche weniger. Die Krise biete allerdings auch Chancen, z.B. hinsichtlich Innovationen und Fortschritten bei der Digitalisierung.Gemeinsam mit Futur/io habe der deutsche Zahlungsabwickler die Plattform "Innovation for Now" gegründet, an der SAP und weitere führende Unternehmen teilnehmen würden. Ziel der Initiative sei es, die Angebote aller großen Tech-Unternehmen in Deutschland zu bündeln und für Händler, die von der aktuellen Krise betroffen seien, einfacher zugänglich zu machen.Wirecard selbst biete über die Plattform beispielsweise die vergünstigte oder kostenlose Nutzung von digitalen Zahlungslösungen an. Teil des Angebots sei z.B. die kostenlose "Pay-by-Link"-Lösung, die jedem Händler ermögliche, digitale Zahlungen in Echtzeit auch ohne eigenen Onlineshop zu empfangen. Unterstützung biete Wirecard auch Händlern, die einen eigenen Onlineshop eröffnen möchten. Dienste wie das Zahlungssystem "Checkout Portal" oder die Shop-Lösung "SUPR" stelle das Aschheimer Unternehmen für die ersten sechs Monate gebührenfrei zur Verfügung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: