Dieser zeige auch, dass rund 40.000 Aktionäre Kursverluste mit Wirecard-Papieren als Forderungen beim Insolvenzverwalter angemeldet hätten. Insgesamt gehe es um über neun Milliarden Euro. Jaffé mache den Aktionären allerdings wenig Hoffnung auf Schadenersatz. Die Rechtslage sei kompliziert, eine höchstrichterliche Klärung womöglich notwendig.



Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Pleite: Insolvenzverwalter will Dividenden zurückfordern - AktiennewsMichael Jaffé, Insolvenzverwalter des zahlungsunfähigen Zahlungsabwicklers Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), will die Geschäftsberichte für 2017 und 2018 für nichtig erklären lassen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit wären auch die für diese Jahre ausgeschütteten Dividenden hinfällig.Tausenden Aktionären des Mitte 2020 zusammengebrochenen Zahlungsdienstleisters Wirecard drohe neues Unheil, nachdem sie bereits hohe Verluste ohne Aussicht auf irgendeine Kompensation erlitten hätten. Der Grund: Insolvenzverwalter Michael Jaffé bereite offenbar Rückforderungen an sie in Höhe von 47 Milliarden Euro vor. Dies habe zuerst die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet.Bei den Rückforderungen solle es sich um Dividenden handeln, die der ehemlige DAX-Konzern für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 ausgeschüttet habe. In diesen Jahren habe Wirecard Gewinne ausgewiesen, die nach Jaffés Auffassung aber lediglich auf dem Papier existiert hätten, schreibe die SZ. Die Zeitung beziehe sich dabei auf den neuesten Sachstandsbericht, den der Insolvenzverwalter einem Insider zufolge am Mittwoch vergangener Woche (19. Mai) dem Amtsgericht München vorgelegt habe.Im Interesse der GläubigerWirecard habe im Juni 2020 Insolvenz anmelden müssen, nachdem ein Loch in der Bilanz von 1,9 Milliarden Euro aufgedeckt worden sei. Dem damaligen Vorstand des Konzerns werde vorgeworfen, die Bilanz über Scheingeschäfte systematisch aufgebläht zu haben. Nach Jaffés Berechnungen habe Wirecard Verluste über insgesamt 1,1 Milliarden Euro angehäuft. Dies gehe nach Informationen der SZ aus dem erwähnten Sachstandsbericht hervor.Komplizierte Rechtslage