107,28 EUR +4,87% (06.04.2020, 10:21)



106,54 EUR +3,36% (06.04.2020, 10:36)



DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ein Kauf.Wirecard expandiere weiter. In einer neuen strategischen Kooperation mit UNAS, einem E-Commerce-Betreiber aus Ungarn, erhalte Wirecard Zugang zu einem neuen Kundenstamm. Unas werde von rund 5.000 Online-Händlern genutzt, die nun die Dienste Wirecards in Anspruch nehmen würden. Wirecard wickle die Zahlungsabwicklung der Händler im Online-Shop ab.Hierfür wolle Wirecard alle gängigen Zahlungsmethoden zur Verfügung stellen. Die Ausweitung der Zahlungsmöglichkeit sei für den langfristigen Erfolg der E-Commerce Plattform essentiell. Ziel sei es, dem Kunden die Wahl seines bevorzugten Zahlungsmittels zu ermöglichen, damit der Einkaufsprozess reibungslos abgewickelt werden könne und möglichst wenige Kunden abspringen würden."Wir eröffnen Unternehmen, die bisher nur auf dem traditionellen stationären Einzelhandel gesetzt haben und deswegen um ihr Überleben kämpfen, eine ganz neue Welt. Mit unseren Lösungen können Händler jeder Größe und Branche ihren Online-Shop in wenigen Minuten starten und in Betrieb nehmen", erkläre Gáll T. Barna, Business Development Manager bei UNAS. "Um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein, ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung für alle Kunden unabdingbar. Wirecard bietet die umfassendste Zahlungstechnologie auf dem Markt und war daher eine naheliegende Wahl als Zahlungsdienstleister".Unas gelte als Pionier im ungarischen E-Commerce. Seit der Gründung habe der Betreiber rund 27 Millionen Kunden registriert. Jeder fünfte ungarische Online-Händler biete seine Produkte über die Unas-Plattform an.Die Wirecard-Aktie ist ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link