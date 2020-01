Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard baue ihren Vorsprung am Mittwochnachmittag weiter aus und klettere mit einem Kursplus von fast drei Prozent erneut an die DAX-Spitze. Dem Hedgefonds Coatue Management werde das offenbar allmählich zu heiß. Er setze seinen Rückzug fort.Wie aus dem "Bundesanzeiger" hervorgehe, habe Coatue Management die Netto-Leerverkaufsposition am Dienstag erneut gesenkt, von 0,67 auf 0,46 Prozent. Es sei bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass der New Yorker Hedgefonds seine Short-Wette zurückschraube. Noch Mitte Dezember habe die Position bei 0,86 Prozent gelegen.Der fortgesetzte Rückzug sei vor allem im Zusammenhang mit dem jüngsten Wechsel an der Aufsichtsratsspitze von Wirecard sowie der starken Entwicklung der Aktie in den letzten Tagen zu sehen. Darüber hinaus würden die Pläne des Kreditkartenkonzerns Visa zum Kauf des Fintech-Start-ups Plaid für 5,3 Milliarden Dollar erneut die Übernahmefantasie in der Payment-Branche beleben.Nach fast fünf Prozent Kursplus am Dienstag marschiere die Wirecard-Aktie am Mittwoch weiter nach oben und dabei erstmals seit Anfang Dezember die Marke von 120 Euro zurückerobert. Seit Jahresbeginn belaufe sich das Kursplus damit insgesamt schon auf über 13 Prozent - Spitzenwert im DAX.Neben einer Erholungsrally im Zusammenhang mit den sehnlich erwarteten Ergebnissen der Bilanz-Sonderprüfung sei ein möglicher Short-Squeeze ein weiterer Faktor, der den Kurs der Wirecard-Aktie mittelfristig antreiben könnte."Der Aktionär" setzt im Aktien-Musterdepot bereits seit Anfang April auf das große Comeback bei der Aktie. Mutige Anleger können auch auf dem aktuellen Niveau noch eine Wette auf dieses Szenario eingehen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 15.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link