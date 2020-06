Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,50 EUR +4,07% (17.06.2020, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,88 EUR +3,92% (17.06.2020, 16:53)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei Wirecard stünden am morgigen Donnerstag (18. Juni) die mit Hochspannung erwartete Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2019 auf der Agenda. Während die Aktie im Vorfeld der wichtigen Veröffentlichung zuletzt deutlich habe zulegen können, hätten sich einige Shortseller zurückgezogen.Im Kern gehe es bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz vor allem um eine Frage: Hätten die Wirtschaftsprüfer von EY den Jahresabschluss uneingeschränkt testiert oder nicht? Davon hänge vieles ab, womöglich sogar die Zukunft von Vorstandschef Markus Braun. Bereits vor einigen Wochen habe es geheißen, Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann habe die im Dezember anstehende Verlängerung seines Mandats an Bedingungen geknüpft - darunter ein uneingeschränktes Testat.Trotz steigender Anspannung sei die Stimmung an der Börse kurz vor richtungsweisenden Entscheidung positiv. Dort würden sich die Bullen in Position bringen und hätten der Wirecard-Aktie seit Wochenbeginn deutliche Kursgewinne beschert. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung notiere sie am Mittwochnachmittag mit einem Plus rund drei Prozent klar oberhalb der 100-Euro-Marke.Auf der Shortseite seien dagegen einige Positionen geschlossen oder zumindest reduziert worden: Nach Daten des Finanzdienstleisters S3 Partners sei die Short-Interest-Quote bei Wirecard zuletzt weiter rückläufig gewesen. Demnach seien am Dienstag noch rund 27,9 Millionen Aktien beziehungsweise 24,3 Prozent des Freefloats leerverkauft gewesen. Ein leichter Rückgang von den Höchstständen im Mai, als die Quote zeitweise bei rund 27 Prozent gelegen habe.Auch wenn wenige Stunden vor der wichtigen Veröffentlichung an der Börse die Zuversicht überwiegt und die Bullen den Ton angeben, rät "Der Aktionär" zu erhöhter Vorsicht. Nach den jüngsten Kursturbulenzen steht die Aktie derzeit nicht mehr auf der Empfehlungsliste, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link