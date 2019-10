Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe zu Wochenbeginn eine Sonderprüfung durch KPMG angekündigt, um die wiederkehrenden Vorwürfe der "Financial Times" (FT) wegen angeblicher Bilanztricks endgültig auszuräumen. Zwar sei es seitdem ruhig geblieben, die Shortseller würden aber noch nicht locker lassen.Wie aus dem Bundesanzeiger hervorgehe, würden zwei Hedgefonds an ihren Leerverkaufspositionen bei Wirecard festhalten. Nach den erneuten Vorwürfen der FT am 15. Oktober und dem daraus resultierenden Kursrutsch habe Slate Path Capital die Short-Position am vergangenen Freitag (18. Oktober) auf 0,94 Prozent beziehungsweise rund 1,16 Millionen Aktien mehr als verdoppelt und halte diese seitdem stabil.Die britische Investment-Firma Marshall Wace habe ihre Leerverkaufsposition am Freitag ebenfalls auf 0,63 Prozent erhöht und zu Wochenbeginn auf 0,57 Prozent wieder leicht gesenkt. Da im Bundesanzeiger allerdings nur Netto-Leerverkaufspositionen oberhalb der Offenlegungsschwelle von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals veröffentlicht werden müssten, dürfte die Short-Quote bei Wirecard insgesamt deutlich höher sein.Die Leerverkäufer würden darauf spekulieren, dass die ganze Angelegenheit für Wirecard noch nicht ausgestanden sei und die Aktie weiter unter Druck bleibe. Die wiederholten Bilanz-Vorwürfe der FT seit dem Jahresanfang hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass der Kurs heute rund 28 Prozent tiefer stehe als noch vor einem Jahr.Bislang tue sich die Wirecard-Aktie mit einer spürbaren Erholung schwer. Nach mehreren Verlusttagen in Folge gehe es am Donnerstag aber zumindest wieder moderat bergauf."Der Aktionär" rät weiterhin zum Beobachten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 24.10.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link