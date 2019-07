Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Zahlungsdienstleister habe in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Partnerschaften verkündet, doch diese Kooperation habe es in sich: Wirecard werde künftig einen Teil der Kartenzahlungen für die deutschen Filialen der Aldi-Gruppe abwickeln. Damit wandere ein neues Schwergewicht ins Portfolio von Wirecard - der Discounter verbuche alleine hierzulande jährlich Milliardenumsätze.Wirecard sowie Aldi Nord und Aldi Süd hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, um im bargeldlosen Zahlungsverkehr zusammenzuarbeiten, wie Wirecard am Freitag in Aschheim mitgeteilt habe. Künftig möchten Aldi Nord und Aldi Süd alle Zahlungen mit Kreditkarten sowie mit internationalen Debit-Karten in ihren deutschen Läden über Wirecard abrechnen.Die mehrheitlich von Sparkassen und Volksbanken ausgegebenen Girocard-Karten (ehemals EC-Karte) würden zwar nicht dazu gehören. Die Unternehmen würden aber prüfen, ob sie auch in weiteren Bereichen kooperieren möchten.Die Meldung habe das Zeug, dem DAX-Titel endlich wieder Rückenwind zu verleihen - im vorbörslichen Handel bei Tradegate notiere das Papier am Morgen bereits rund 2,5 Prozent höher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: