Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

102,40 EUR +2,94% (08.01.2018, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

102,25 EUR +2,52% (08.01.2018, 09:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (08.01.2018/ac/a/t)





Aschheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Kooperation mit Fortress GB - AktiennewsWirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), einer der führenden Anbieter digitaler Finanztechnologie, wurde als Issuer für The One Card ausgewählt, eine All-in-One-Dauer- und Mitgliedskarte mit kontaktloser Bezahlfunktion, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Fortress GB - ein Unternehmen, das derzeit 7,5 Millionen Karten im Umlauf hat - arbeitet fortan mit Wirecard zusammen, um die erste integrierte, kontaktlose Stadion-Dauerkarte auf dem britischen Sportmarkt zu launchen. Dauerkarteninhaber und Mitglieder können The One Card für den Eintritt ins Stadium benutzen und dieselbe Karte auch für Käufe bei ausgewählten Händlern vor Ort oder online verwenden.Fortress GB ist Partner von über 130 der renommiertesten Sport-Teams und -Organisationen der Welt. Die vom Unternehmen angebotene Technologie hat die Akzeptanz des digitalen Ticketing und der Nutzung von RFID/NFC-Technologie in der Sport- und Unterhaltungsbranche angekurbelt und diverse Spieltag-Aktionen und breitere Aktivitäten zur Fanbindung unterstützt. Fans können die Dauerkarte online oder in der App über die bestehende integrierte Ticketing-Plattform der Clubs erwerben. Die kontaktlose Dauerkarte wird während der gesamten Spielzeit die Wartezeiten für Fans reduzieren und das Schlange-Stehen vermeiden. Mit der Mitgliedskarte - und in Zukunft auch digital mit einer Smartphone-App - können Fans schnell und praktisch kontaktlos bezahlen.Duncan Martin, Development Consultant bei Fortress, sagt: "Fortress hat lange nach einem Issuing-Partner gesucht, der die strategischen Ziele des Unternehmens und die mit der Arbeit im Sportstadium verbundenen Herausforderungen versteht. Wir freuen uns, Wirecard als unseren Partner ausgewählt zu haben und sehen der Einführung des Programms im Jahr 2018 mit Spannung entgegen."Über Fortress GB:Fortress GB (FGB) ist weltweiter Marktführer im Bereich Kundenmanagementlösungen für Stadien und Veranstaltungsstätten. Seit 2003 hat FGB viele der führenden Stadien, Veranstaltungsstätten und Sportteams in die Lage versetzt, intelligentes Ticketing sowie Zugangs-, Treue- und Zahlungsprogramme einzuführen. Mithilfe unserer Technologie können Kunden ihre Kunden- und Umsatzzahlen steigern, Kenntnisse über ihre Kunden gewinnen und das Gesamterlebnis am Veranstaltungstag für alle verbessern. Smart Stadium kommt heute in über 130 Stadien und Austragungsstätten in aller Welt zum Einsatz und bildet die Grundlage für Kundentransaktionen und Kundenmarketingstrategien vieler der größten Sportmarken der Welt. Jeden Tag verlassen sich Millionen von Sportfans auf FGB-Technologie, um ihrer Lieblingsmannschaft zujubeln zu können. Wir bringen Teams ihrer Fangemeinde näher, fördern die operative Leistung und steigern die Kundenumsätze. Das in Tavistock House, London, niedergelassene Unternehmen hat 48 britische und 50 europäische Kunden aus den Sektoren Sport, Freizeit, Unterhaltung und Bildung. Zu unseren Kunden gehören FIFA, UEFA und 65 % der englischen Premier League. Derzeit sind 7,5 Millionen Karten im Umlauf, die alle mit der Standard-App Mifare arbeiten. Im Laufe der letzten 24 Monate hat FGB an einem Entwicklungsprogramm zur Einführung eines Dual-Interface-Chips gearbeitet, der im Rahmen der Vorgaben des jetzigen Programms läuft und dieselben RFID Ticketing- und Zugangsmöglichkeiten bietet, jedoch gleichzeitig die neuen Karten nahtlos in das Mitgliederbonusprogramm (Affiliate Reward Programme) integriert.