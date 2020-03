Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Markt sei Corona-infiziert, die Panik gehe um, die Kurse würden kollabieren wohin man auch blicke. Mitten hinein in die größte Angst seit der Weltfinanzkrise 2008 schreibe Wirecard-CEO Dr. Markus Braun seinen Aktionären eine Nachricht. Die Message des Lenkers des Aschheimer Unternehmens sei eindeutig: Man helfe das System am Laufen zu halten. Mit seinem aktuellsten Tweet reagiere Braun auf das, was alle derzeit beschäftige: Die Auswirkungen des Corona-Virus auf Unternehmen und Wirtschaft. Braun sage auch klar, dass kein Grund zur Panik bestehe. Man sei optimistisch, alle gesteckten Ziele zu erreichen.Auch Wirecard leide unter der Corona-Krise. Buchungen im Reise- und Touristikbereich würden an Volumen abnehmen. Der deutsche Zahlungsabwickler profitiere aber auch durch zunehmende Umsätze im E-Commerce und anderen Sektoren. Ingesamt dürfte Wirecard kaum von der aktuellen Krise tangiert werden. Rücksetzer würden Möglichkeiten schaffen, günstig in die Wirecard-Aktien reinzukommen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link