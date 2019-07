Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Die Berichtssaison erreiche hierzulande ihren Höhepunkt: Zehn DAX-Unternehmen würden in dieser Woche ihre Zwischenbilanzen für das zweite Quartal vorlegen. Die Aktionäre von Wirecard müssten sich allerdings noch etwas gedulden - der Zahlungsspezialist öffne seine Bücher erst am 7. August. Worauf könnten sich die Anleger gefasst machen?Seit die "Financial Times" (FT) Ende Januar angefangen habe, mit kritischen Artikeln über angebliche Bilanz-Tricksereien gegen Wirecard zu schießen, lege sich der Zahlungsabwickler im operativen Geschäft scheinbar besonders in Zeug: Gleich mehrmals pro Woche habe Wirecard in den vergangenen Monaten mit neuen Partnerschaften oder Projekten aufwarten können.Von Zurückhaltung potenzieller Kunden wegen der Dauerfehde mit der britischen Zeitung keine Spur - mit dem Discounter Aldi habe Wirecard zuletzt nicht nur ein besonders großes, sondern auch als äußerst vorsichtig geltendes Unternehmen als Partner gewonnen.Die angestrebte Kooperation mit den deutschen Filialen der Aldi Gruppe bei der Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debit-Karten werde sich erst in späteren Quartalsbilanzen niederschlagen, doch auch so seien die Vorzeichen für die Q2-Zahlen von Wirecard gut.Branchenkollegen wie Visa, Ingenico und PayPal hätten bereits in der Vorwoche positive Zwischenbilanzen für das zweite Quartal gezogen und teils deutliche Steigerungen beim Volumen der abgewickelten Zahlungen verzeichnet.Die US-Peers Mastercard (30. Juli) und Square (1. August) würden ebenfalls noch in dieser Woche ihre Q2-Zahlen veröffentlichen. Der niederländische Rivale Adyen sei erst am 22. August an der Reihe.Bei Wirecard selbst würden die von Bloomberg befragten Analysten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen 31-prozentigen Umsatzanstieg auf 626,9 Millionen Euro prognostizieren. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) werde ein Plus von 38 Prozent auf 183,9 Millionen Euro erwartet. Der Gewinn pro Aktie solle mit rund 0,99 Euro sogar 48 Prozent über dem Vorjahreswert liegen.Entsprechend positiv auch die Konsensschätzungen für die Wirecard-Aktie: Von 30 Analysten würden aktuell 23 zum Kauf der Aktie und zwei zum Halten raten. Das Konsensziel auf 12-Monatssicht liege mit 192,48 Euro rund 27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Mit einem Kursziel von 200,00 Euro traut "Der Aktionär" der Wirecard-Aktie auf mittlere Sicht sogar noch etwas mehr zu. Die Kaufempfehlung für den DAX-Titel wird vor den Zahlen bestätigt, so Nikolas Kessler. Ob auch Wirecard die Ziele für 2019 anhebe, sei fraglich - schließlich sei die EBITDA-Prognose bereits nach den Q1-Zahlen erhöht worden. In den vergangenen Jahren sei Wirecard aber immer wieder für eine Überraschung gut gewesen. (Analyse vom 29.07.2019)