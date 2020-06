Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

10,744 EUR -12,66% (25.06.2020, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

10,714 EUR -9,66% (25.06.2020, 10:19)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und senkt das Kursziel von 20 auf 1 Euro.Nach seine eindringlichen Verkaufsempfehlung vom vergangenen Donnerstag hätten sich die Ereignisse überschlagen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Am Freitag habe der bisherige CEO Braun seinen Rücktritt erklärt, am Montag habe der Vorstand eingeräumt, dass die fehlenden 1,9 Mrd. Euro auf Banktreuhandkonten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden und die bisherigen Beschreibungen des so genannten Third Party Acquiring-Geschäftsnicht korrekt seien. Gleichzeitig sei die Einschätzung zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2019 und des ersten Quartals 2020 zurückgezogen und Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahr nicht ausgeschlossen worden. Es seien Haftbefehle gegen Braun und Ex-COO Marsalek und als vorläufiger Höhepunkt der heutige Insolvenzantrag gefolgt. Die weitere Entwicklung bleibe zunächst völlig offen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bekräftigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem neuen Kursziel von 1 Euro (alt: 20 Euro) und rät dringend von spekulativen Investments bei Wirecard ab. Er gehe davon aus, dass Wirecard in absehbarer Zeit die DAX-Familie verlassen müsse. (Anlyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: