Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Keine fünf Monate sei es her, dass Wirecard und Softbank ihre strategische Partnerschaft verkündet hätten. Mit drei Unternehmen aus dem Softbank-Kosmos habe Wirecard seitdem bereits Kooperationsvereinbarungen unterzeichnen können. Und im Portfolio der Japaner würden noch viele weitere Hochkaräter warten. Der Beginn einer fruchtbaren Kooperation?Im April hätten Wirecard und Softbank eine strategische Partnerschaft verkündet: Der japanische Tech-Konzern sei über eine Wandelschuldverschreibung mit rund 900 Millionen Euro bei dem Zahlungsspezialisten eingestiegen. Zudem sei eine Memorandum of Understanding (MoU) zur Zusammenarbeit im Bereich digitaler Paymentlösungen unterzeichnet worden."Dies beinhaltet, dass die Softbank Group Wirecards geografische Expansion nach Japan und Südkorea unterstützt und zugleich die Zusammenarbeit mit den globalen Portfoliogesellschaften der SoftBank Group für digitale Payments, Analytics/AI sowie innovative digitale Finanzdienstleistungen ermöglicht", habe es damals in einer Pressemitteilung geheißen.Mit drei Portfolio-Unternehmen von Softbank sei sich Wirecard bereits einig geworden - der Auto1 Group, der Hotelkette OYO und Brightstar. Das Beteiligungsportfolio enthalte darüber hinaus jedoch noch weitere hochkarätige Unternehmen und Start-ups, mit denen der Zahlungsabwickler anbandeln könnte.Zum Stichtag 30. Juni hätten die Japaner insgesamt 83 Investments ausgewiesen. Über den milliardenschweren Visions Fund und den Delta Fund sei Softbank an zahlreichen Marktführern beteiligt, darunter prominente Namen wie Uber, Slack und WeWork.Spannend: Einige Softbank-Beteiligungen wie Uber und Get Your Guide würden bei der Zahlungsabwicklung derzeit allerdings die Dienste des niederländischen Wirecard-Rivalen Adyen nutzen. Der Konkurrenzkampf in der Branche könnte dadurch weiter angefacht werden.Trotz zahlreicher neuer Kunden und der Hoffnung auf weitere Erfolge aus der Softbank-Partnerschaft habe sich die Wirecard-Aktie in den vergangenen Wochen nicht aus dem Seitwärtstrend befreien können."Der Aktionär" bleibt jedoch auf mittlere und lange Sicht positiv gestimmt und setzt auch im Aktien-Musterdepot weiterhin auf Wirecard, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 03.09.2019)Mit Material von dpa-AFX