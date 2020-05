Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

84,24 EUR -3,73% (06.05.2020, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

83,55 EUR -4,27% (06.05.2020, 16:46)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Es sollte der große Befreiungsschlag werden, doch stattdessen habe sich die Veröffentlichung des KPMG-Berichts zur Bilanz-Sonderprüfung zum Desaster für die Wirecard-Aktie entwickelt. Jetzt übe auch Großaktionär Union Investment öffentlich Kritik und wähle dabei einen durchaus beachtlichen Weg.Andreas Mark, Fondsmanager bei Union Investment, habe das Management des Aschheimer Unternehmens aufgefordert, die "Schönfärberei" der Probleme zu beenden. "Die Zeit für Ausflüchte ist vorbei", habe er gegenüber der "Financial Times" (FT) gesagt. "Das Unternehmen hat zu lange versucht, Probleme zu beschönigen. Jetzt sind Taten wichtiger als Worte." Ideen, wie diese Taten aussehen könnten, liefere Mark gleich mit: Wirecard brauche nun eine "organisatorische und personelle Erneuerung". Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann und sein Gremium müssten nun "unbefangene, externe Manager" in den Vorstand berufen. Ob er dabei auch einen Wechsel an der Spitze des Vorstands im Sinn habe, gehet aus dem Artikel nicht explizit hervor.In der Vorwoche habe es allerdings bereits eine öffentliche Rücktrittsforderung gegen CEO Markus Braun von Shortseller Christopher Hohn gegeben. Im Gegensatz zu Hohn und seinem TCI Fonds habe Union Investment jedoch kein Interesse an größtmöglicher Unsicherheit bei Wirecard - im Gegenteil: Die Fondsgesellschaft kontrolliere rund 4,1% der Stimmrechte und gehöre damit zu den zehn größten Aktionären des DAX-Konzerns.Der KPMG-Bericht habe aus Sicht von Investoren und Analysten nicht die erhoffte Entlastung gebracht und stattdessen neue Fragen aufgeworfen. Die Wirecard-Aktie sei daraufhin eingebrochen und habe sich seitdem noch nicht erholen können. Am Mittwochnachmittag rutsche sie sogar wieder unter die Marke von 85 Euro. Derzeit sollten allenfalls Trader auf eine technische Gegenbewegung wetten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: