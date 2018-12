Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Analysten der DZ BANK nehmen in einer aktuellen Veröffentlichung die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das hätten sich die meisten Aktienanleger sicherlich ganz anders vorgestellt. Seien Analysten und Investoren Anfang 2018 noch von steigenden Kursen und einem guten Aktienjahr ausgegangen, habe der DAX am 30.11.2018 mit rund zwölf Prozent im Minus notiert. So schlecht sei es schon seit 2010 nicht mehr gelaufen. Die Verluste beim MDAX (-11,4%) und beim SDAX (-12,7%) lägen in ähnlicher Größenordnung und befänden sich damit sowohl von der Nulllinie, wie auch von den langfristigen Durchschnittsrenditen der Vergangenheit ebenfalls weit entfernt. Nach Berechnungen des Deutschen Aktieninstituts habe es der DAX von 1987 bis 2017 (30 Jahre) auf eine durchschnittliche Rendite von 8,9% pro Jahr gebracht.Dabei lägen die nur zum Teil vorhersehbaren Gründe für die aktuell schwache Entwicklung der Börsen auf der Hand. An erster Stelle seien hier sicherlich die schwerwiegenden Handelsstreitigkeiten der USA mit diversen anderen Ländern zu nennen. Insbesondere aus diesem Grund hätten auch die ersten Institute, wie etwa der Internationale Währungsfonds (IWF), damit begonnen, ihre Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum zu reduzieren. Das Ende des Booms sei also absehbar. Dabei bekomme das exportstarke Deutschland die Abkühlung besonders zu spüren.Darüber hinaus hätten die zunehmenden Spannungen innerhalb Europas, bezogen auf die heimischen Aktienmärkte, eine wichtige Rolle gespielt. Die Konfliktherde hätten sich 2018 kontinuierlich verschärft. Angefangen von der Brexit-Diskussion bis hin zu massiven Uneinigkeiten in der Haushaltspolitik (Stichwort italienische Staatsschuldenkrise). Besonders die ohnehin schon stark exportabhängige deutsche Automobilindustrie leide zudem unter dem Dieselskandal. Dabei würden gerichtlich verfügte Fahrverbote sowie Probleme bei der Zulassung verschiedener Modelle ins Gewicht fallen. Entsprechend sei der DAXsector Automobile Index seit Anfang Januar auch um fast 21% gefallen.Zum Glück habe es jedoch auch Glanzlichter am wolkenverhangenen Börsenhimmel gegeben. Von den großen deutschen Standardwerten betreffe dies allen voran die Aktien von Wirecard, einem Software- und IT-Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr. Nach der Kursvervierfachung in den vorangegangenen zwei Jahren habe das Fintech-Unternehmen Ende September die Commerzbank aus dem DAX verdrängt. Trotz zuletzt deutlicher Verluste würden sich die Kurszuwächse allein in diesem Jahr bisher auf über 40% belaufen, sodass Wirecard, wenn man die Marktkapitalisierung betrachte, inzwischen auf dem Niveau der Deutschen Bank rangiere. Auf den weiteren Plätzen würden aus der ersten deutschen Börsenliga mit deutlichem Abstand adidas (+21%) und die Deutsche Börse AG (+18%) folgen. Im MDAX und im SDAX hätten sich Sartorius (+44%) und Evotec (+41%) bzw. Borussia Dortmund (+40%) und Carl Zeiss Meditec (+20%) bisher am besten geschlagen.Die Aktien von Wirecard seien nach Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mit einem fairen Wert von 177,20 Euro gerade erst von einem Analysehaus von "halten" auf "kaufen" hochgestuft worden. Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern ist die Aktie des Fintech-Unternehmens zwar höher bewertet, der Zahlungsdienstleister weist dafür aber auch spürbar höhere Wachstumsraten auf, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: