Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

124,70 EUR +1,80% (22.04.2020, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

124,12 EUR +0,83% (22.04.2020, 15:18)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim Aschheimer Unternehmen sei derzeit gespanntes Warten angesagt: Am heutigen Dienstag (22. April) sollten die Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG veröffentlicht werden.Eigentlich sollten die Ergebnisse der Bilanzprüfung bereits Ende des ersten Quartals vorliegen, doch am 12. März habe der DAX-Konzern informiert, dass die Untersuchung des Dritt-Partnergeschäfts (TPA) noch andauere. Grund sei die "aufwendige und detaillierte Prüfung" sowie Reiserestriktionen wegen des Coronavirus, habe es damals geheißen. Die Prüfung solle allerdings "voraussichtlich zum 22. April 2020 abgeschlossen werden" und der "vollständige KPMG-Untersuchungsbericht unmittelbar nach Erhalt" auf der Homepage veröffentlicht werden.Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung sei die Mehrheit der Anleger offenbar optimistisch, dass die Sonderprüfung auch die übrigen Vorwürfe gegen das Unternehmen ausräumen könne. Am Dienstagvormittag sei die Wirecard-Aktie auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten gestiegen. Vom Jahrestief inmitten des Corona-Crashs entspreche das einem Plus von fast 60%.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: