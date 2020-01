Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie lege am Donnerstag ohne nennenswerte Nachrichten kräftig zu. Während die Bullen jubeln würden, werde es für die Shortseller jetzt eng. Vor allem Mitte Dezember seien zuletzt verstärkte Aktivitäten auf der Shortseite zu beobachten gewesen. Diverse Hedgefonds hätten neue Netto-Leerverkaufspositionen eröffnet oder bestehende noch einmal ausgebaut. Damals habe der Wirecard-Aktie zeitweise der Rückfall unter die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke gedroht. Dass der Kurs seitdem in der Spitze rund 30% zugelegt habe, dürfte vielen Shortsellern einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.Ob die Wirecard-Aktie dieses Niveau halten oder mittelfristig weiter zulegen könne, werde v.a. vom Ausgang der laufenden Bilanz-Sonderprüfung abhängen. Ergebnisse würden spätestens Ende des ersten Quartals erwartet. Gelinge es Wirecard, die Zweifel auszumerzen und den Fokus wieder auf das starke operative Geschäft zu lenken, sei eine Erholungsrally Richtung Allzeithochs bei 199 Euro und darüber hinaus möglich.Die Wirecard-Aktie befinde sich seit Anfang April 2019 durchgehend als spekulative Position im Aktien-Musterdepot des "Aktionärs" und habe seit dem Kauf zu 107,30 Euro bereits rund 20% zugelegt. Auf die reguläre Empfehlungsliste habe das Anlegermagazin die Wirecard-Aktie am 13. November 2019 zu 120,85 Euro als spekulative Comeback-Wette wieder aufgenommen. Auch hier sei die Performance mittlerweile positiv. Wer bereits investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Neueinsteiger, die auf einen positiven Ausgang der Bilanz-Sonderprüfung spekulieren würden, könnten auch auf dem aktuellen Niveau noch einsteigen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: