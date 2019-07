Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie: 747206

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland: WDI

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie: WRCDF

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe mit Leroy Merlin die größte Baumarktkette Brasiliens als neuen Kunden für seine Online-Marktplatz-Lösung gewonnen. Am Dienstagmorgen habe der Zahlungsdienstleister die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung gemeldet.Im Rahmen der Kooperation werde Wirecard den B2C-Marktplatz von Leroy Merlin in Brasilien unterstützen, heiße es in einer Pressmitteilung. Er biete eine Plattform, auf der sowohl interne Marken des Heimwerkerspezialisten, als auch solche von Partnerlieferanten angeboten würden.Leroy Merlin habe seinen Hauptsitz in Frankreich und sei Teil der ADEO-Gruppe, dem weltweit drittgrößten Anbieter im Heimwerkerbereich. In Brasilien sei das Unternehmen mit 41 Filialen vertreten und habe dort 2017 einen Jahresumsatz von rund 1,4 Mrd. Euro erreicht.Ein erneuter Kurssprung des DAX-Titels wie nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit mit den deutschen Aldi-Filialen Mitte Juli zeichne sich am Dienstagmorgen zunächst nicht ab. Doch das moderate Plus von rund einem halben Prozent reiche im vorbörslichen Handel für einen der Spitzenränge im DAX.Die Halbjahreszahlen am 7. August könnten dafür für neue Impulse sorgen Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: