Die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) habe eine Herabstufung durch Morgan Stanley erhalten. Die US-Bank habe beschlossen, ihre Empfehlung für die Aktie von "equal-weight" auf "underweight" zu senken. Das Kursziel sei auf 4,9 EUR festgelegt worden, was einem Rückgang von fast 6% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche.



Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) verschiebe aufgrund der instabilen Situation in der Türkei seine Entscheidung über die dortige Produktionsstätte.



Laut Reuters habe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) es versäumt, über eine Million verdächtiger Geldtransfers mit der Danske Bank (ISIN DK0010274414/ WKN 850857) an die Aufsichtsbehörden rechtzeitig zu melden. Die Deutsche Bank habe dies erst im Februar 2019 getan. Die Regulierungsbehörden würden nun untersuchen, ob die Mitarbeiter der Deutschen Bank versucht hätten, sie zu vertuschen.



HelloFresh habe seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe die Erwartungen mit hohem Umsatz, guten Kundenbindungsraten und solider Kundengewinnung übertreffen können. Das Unternehmen habe sich entschieden, den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben, und sei heute die erfolgreichste Aktie im deutschen Small-Cap-Index.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (15.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger in Europa starteten den Handel am Dienstag in optimistischer Stimmung, berichten die Experten von XTB.Aktien aus Frankreich und den Niederlanden seien in den ersten Handelsminuten am meisten gestiegen, während Aktien aus Großbritannien durch die GBP-Aufwertung unter Druck geraten seien.Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe am gestrigen Montag seine Intraday-Verluste ausgleichen und im Tageschart ein "Doji" mit einem langen unteren Schatten ausbilden können. Der 4-Stundenchart zeige, dass der Kurs die 12.570 Punkte nicht habe überwinden können - dieser Bereich sei durch die 112,8% Fibo-Projektion der Abwärtsbewegung von Anfang Oktober sowie dem lokalen Höchststand vom 25. Juli gekennzeichnet. Der DE30 sei in der vergangenen Woche um mehr als 5,5% gestiegen und notiere mit rund 12.645 Punkten weniger als 1% unter seinem Jahreshoch. Da sich die Bullen schwer tun würden, die oben genannten Marke von 12.570 Punkten zu durchbrechen, sollte diese als kurzfristiger Widerstand dienen. Die Marke von 12.500 Punkten sei wiederum als übergeordnete Unterstützung zu sehen.