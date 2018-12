Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Für die Aktie von Wirecard sei 2018 bislang ein erfolgreiches Jahr gewesen. Im September habe es den Einzug in den DAX zu feiern gegeben, wo sie trotz der aktuellen Korrektur mit plus 43 Prozent aber dennoch der größte Gewinner seit Jahresanfang sei. Auch für das neue Jahr sei die Mehrheit der Analysten zuversichtlich. Die Anleger würden indes skeptisch bleiben.Zwar sei die Mehrheit der Analysten zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Zahlungsabwicklers - nach Daten von Bloomberg stünden 27 Kaufempfehlungen lediglich vier Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Die Begeisterung der Analysten wolle aktuell allerdings nicht so recht auf die Anleger übergehen. Trotz der Kür zum Top-Pick durch Morgan Stanley sei die Aktie am Montag unter Druck - im durchwachsenen Gesamtmarkt gehöre sie mit einem Abschlag von rund drei Prozent zu den größten Verlierern im DAX.Da die charttechnische Trendwende somit weiter auf sich warten lässt, bleibt Wirecard bis auf weiteres auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:134,60 EUR -1,90% (17.12.2019, 17:35)