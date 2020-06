Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

17,158 EUR +18,82% (23.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

17,40 EUR -0,57% (23.06.2020, 21:59)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Am vergangenen Donnerstag habe der (noch) DAX-Konzern seine testierten Jahreszahlen für 2019 vorlegen wollen. Daraus sei aber nichts gworden. Stattdessen hätten sich die seit Jahren schwelenden Vorwürfe gegen den Aschheimer Zahlungsdienstleister zu einem Skandal ausgeweitet. Fast 2 Mrd. Euro seien spurlos verschwunden oder seien niemals vorhanden gewesen. Die Wirecard-Aktie habe einen heftigen Sturz erlitten. Mittendrin stoße der Wirecard-Chef Markus Braun mehr als die Hälfte seiner Aktien am eigenen Konzern ab.Laut vier Pflichtmitteilungen von Wirecard seien am Donnerstag und Freitag vergangener Woche Aktien aus dem Besitz von Braun im Gesamtvolumen von gut 155 Mio. Euro zu Stückpreisen zwischen 43,96 und 26,64 Euro verkauft worden. Als Grund seien sog. Margin Calls genannt worden - d.h., Braun sei im Grunde gezwungen gewesen, die Aktien zu verkaufen.Der im Bilanzskandal um mutmaßliche Luftbuchungen i.H.v. 1,9 Mrd. Euro als Mittäter unter Verdacht stehende Braun sei bislang mit einem Anteil von 7% größter Wirecard-Aktionär gewesen. Im Ausverkauf der Wirecard-Aktien am Donnerstag habe er Aktien abgestoßen, um vorher vereinbarte Verluste zu begrenzen (to margin). Sein finanzieller Spielraum werde begrenzt - nach Überschreitung einer Grenze, habe er für Ausgleich sorgen müssen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: