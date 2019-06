Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Wirecard-Chef Markus Braun werde nicht müde, die positiven Aussichten für den Zahlungsabwickler zu betonen und untermauere diese mit immer neuen Kunden und Projekten. Auch die Mehrheit der Analysten sei ungebrochen bullish für die Wirecard-Aktie. Die Anleger hätten sich in den letzten Tage aber trotzdem lieber zurückgehalten.Spätestens seit die "Financial Times" (FT) mit ihren Negativ-Berichten den Kurs der Wirecard-Aktie zu Jahresbeginn ins Wanken gebracht habe, lasse Vorstandschef Braun kaum eine Gelegenheit aus, um die operative Stärke des Zahlungsabwicklers zu betonen. Erst Mitte Juni habe er im Interview mit "Bloomberg TV" "enorme Wachstumsaussichten" und ein "sehr starkes Jahr" in Aussicht gestellt.Gleichzeitig präsentiere das Unternehmen neue Partnerschaften und Projekte wie am Fließband. Alleine seit jenem Interview habe Wirecard den Ausbau der Kooperationen mit Crédit Agricole, KaDeWe Group und Amway verkündet. Hinzu kämen innovative Projekte wie ein Handflächen-Scanner oder die Erweiterung der konzerneigenen Payment-App "boon" um klassische Banking-Funktionen. Alles ganz im Sinne des organischen Wachstums, das Braun im "Bloomberg"-Interview in den Vordergrund gestellt habe.Auch die Mehrheit der Analysten sei von den positiven Aussichten für den Zahlungsabwickler überzeugt. Zuletzt habe Robin Brass von Hauck & Aufhäuser sein "Buy"-Rating für die Wirecard-Aktie mit einem fairen Wert von 240 Euro bestätigt. Zur Begründung habe er auf neues Wachstumspotenzial durch die Partnerschaft mit der japanischen Softbank verwiesen. Damit sei der Analyst noch etwas optimistischer als die meisten seiner Kollegen.Einzig die Anleger würden sich nicht so recht von der Euphorie anstecken lassen. Nach der über 50-prozentigen Kursrally seit Ende März sei die Erholung zuletzt ins Stocken geraten. Ein erneuter Anlauf auf das Zwischenhoch bei 162,30 Euro sei in der Vorwoche am Widerstand im Bereich von 155 Euro gescheitert."Der Aktionär" lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und hält an der Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie fest, so Nikolas Kessler. Das Kursziel von 200 Euro signalisiere mittelfristig neue Höchststände und biete auch Neueinsteigern noch mehr als genug Kurspotenzial. Einzige Voraussetzung sei derzeit etwas Geduld. Nach spürbaren Verlusten zu Wochenbeginn gehe es am Donnerstag immerhin schon wieder ein gutes Prozent nach oben. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link