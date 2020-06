Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.06.2020/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Drohen bis zu 25 Jahre Haft? AktienanalyseBei vergangenen Wirtschaftsskandalen wurden Haftstrafen von bis zu 25 Jahren verhängt, so die Experten von Kryptoszene.de.Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgehe, sehe sich das Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Management insbesondere den Vorwürfen der Börsenkurs-Manipulation, der Bilanzfälschung sowie dem Betrug von Banken bei Kreditverträgen ausgesetzt.Ex-Wirecard-Chef Markus Braun sei am Dienstag nach Hinterlegung einer Kaution von 5 Millionen Euro zunächst freigekommen. Sollten sich die Anschuldigungen erhärten, könnten die Involvierten dennoch mit hohen Geld- und Haftstrafen sanktioniert werden, wie ein Blick auf die Historie zeige. So sei Bernard Ebbers, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Telefongesellschaft WorldCom, im Jahr 2005 aufgrund Bilanzbetrugs zu 25 Jahren Haft verurteilt. worden Auch in Skandale verwickelte Manager von Volkswagen und der Deutschen Bank hätten in der Vergangenheit mehrjährige Haftstrafen verbüßen müssen.Vor allem der Fall Enron werde häufig mit der Causa Wirecard verglichen. Der US-Konzern habe Strafzahlungen in Höhe von 7,1 Milliarden US-Dollar zu begleichen gehabt. Jeffrey Skilling, seines Zeichens ehemaliger Manager des Konzerns, sei aufgrund schwerwiegender Bilanzmanipulationen zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden."Solange das Agieren Einzelner noch nicht vollends geklärt ist, sollte die Unschuldsvermutung gelten", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Ein Blick auf zurückliegende Wirtschafts-Skandale macht jedoch deutlich, dass schwerwiegende Konsequenzen für die Verantwortlichen alles andere als unwahrscheinlich sind. Im Vergleich zum US-Recht sieht die deutsche Gesetzeslage jedoch deutlich geringere Strafen bei Wirtschaftskriminalität vor - so wurde jenseits des Atlantiks für Anlagebetrug schon eine Haftstrafe über 150 Jahre verhängt."Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:https://kryptoszene.de/wirecard-drohen-bis-zu-25-jahre-haft-rekordbeispiele-aus-der-wirtschaftsgeschichte/