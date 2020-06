Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

99,85 EUR +1,47% (16.06.2020, 09:53)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

99,14 EUR +0,80% (16.06.2020, 10:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim DAX-Konzern stehe am Donnerstag (18. Juni) der langersehnte Jahresfinanzbericht für 2019 auf der Agenda. Für Wirecard und alle Beteiligten stehe dabei viel auf dem Spiel. Am Markt überwiege jedoch im Vorfeld bisher der Optimismus.Stehe unter der Jahresbilanz ein uneingeschränktes Testat oder nicht? Diese Frage werde Investoren und Analysten wohl vorrangig interessieren, wenn das Aschheimer Unternehmen endlich die Bücher öffne. Gemeinsam mit dem Jahresfinanzbericht werde Wirecard auch die Mitteilung für das erste Quartal veröffentlichen. Darin werde sich zeigen, ob und inwieweit sich die weltweite Corona-Krise auf das operative Geschäft ausgewirkt habe.Bei den Anlegern wachse im Vorfeld des wichtigen Termins die Zuversicht: Nachdem die Wirecard-Aktie am Montag kräftig zugelegt habe, setze sie am Dienstagmorgen ihre dynamische Aufwärtsbewegung weiter fort. Die 100-Euro-Marke sei damit wieder zurückerobert worden. "Der Aktionär" rate aber dennoch zu erhöhter Vorsicht, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: